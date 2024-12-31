  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa yılın son işlem gününe negatif başladı
Takip Et

Borsa yılın son işlem gününe negatif başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2024 yılının son işlem gününe yüzde 0,33 düşüşle 9.857,39 puandan başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa yılın son işlem gününe negatif başladı
Takip Et

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,32 puan ve yüzde 0,33 azalışla 9.857,39 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,31 ile tekstil deri olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,37 ile gıda içecek oldu.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kaybederek 9.889,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 9.850 ve 9.750 puan seviyeleri destek, 10.000 ve 10.100 seviyeleri de direnç konumunda bulunuyor. 

Küresel piyasalarda negatif seyir

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizliklerin etkisiyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlenirken, yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerinin takip edilecek. Analistler, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti. 

Borsada halka arz rüzgarı esti: 2024’te 34 şirket daha borsaya geldi! En çok hangi hisse kazandırdı?Borsada halka arz rüzgarı esti: 2024’te 34 şirket daha borsaya geldi! En çok hangi hisse kazandırdı?Ekonomi
Piyasalar yılın son işlem gününde negatif seyrediyorPiyasalar yılın son işlem gününde negatif seyrediyorEkonomi
PD/DD oranları düşük bu şirketler hem büyüyor hem de kazandırıyorPD/DD oranları düşük bu şirketler hem büyüyor hem de kazandırıyorEkonomi

 

Borsa Haberleri
Asya borsaları yılın son gününde negatif seyrediyor
Asya borsaları yılın son gününde negatif seyrediyor
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası düşüşle kapandı
Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle kapattı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı