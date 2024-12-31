PD/DD oranları düşük bu şirketler hem büyüyor hem de kazandırıyor

Borsada defter değeri düşük ve büyüyen şirketler yatırımcısına kazandırıyor. Bu nedenle de ilgi odağında kalmaya devam ediyorlar. Enflasyonun üzerinde getiri sağlayan bu şirketler, özellikle uzun vadeli yatırım hedefiyle hareket edenler için cazip fırsatlar sunuyor.

Borsada defter değeri düşük ve büyüyen şirketler getirileri ile dikkat çekiyor. Defter değeri düşük olup listeye ilk sıradan giren TAV Havalimanları, %82,39 net satış büyümesi ve %164,42 yıllık getiriyle yatırımcısına güçlü bir kazanç sağladı. Hissede aralık ayında büyük ortaktan iki kez düşük miktarlarda satış geldi. Yatırımcılar söz konusu satışları anlamlı bulurken sonrasında fiyatta geri çekilme dikkat çekti. Büyük ortağın satışı, hissede kısa süreli dalgalanmalara izin vermeyeceği şeklinde yorumlanabilir. Şirketin PD/DD oranı ise 1,70 seviyesinde. Bulunuyor. Listeye iletişim sektöründe iki firma girdi. Bunlardan Türk Telekom listenin ikinci sırasına er alırken %87,44 yıllık artış ile öne çıktı. Turkcell ise yüzde 72,89’luk getirisi ile dikkat çekiyor.

Farklı sektörlerden fırsatlar

Sabancı Holding %20,16 net satış büyümesi ve Pegasus %61,71 büyüme ile öne çıkan şirketler. Ayrıca, savunma sanayinin önemli aktörü Aselsan %14,42 net satış büyümesi ve %64,68 yıllık getirisi ile öne çıkıyor. Aselsan’ın PD/DD oranı 2,72 olurken, Oyak Çimento’nun 2,78 PD/DD oranının hemen ardında geliyor. Listenin alt sıralarında yer alan Türk Hava Yolları ve Ereğli Demir Çelik, net satış büyümelerinde güçlü oranlara sahip olmasına rağmen zayıf yıllık getiriye sahip bulunuyor. Bu şirketler kısa vadede beklenen performansı gösteremese de uzun vadeli fırsatlara kapı aralıyor. Yatırımcıların PD/DD oranı düşük ve büyüyen şirketleri takip ederken büyümeyi olumsuz etkileyecek bir gelişmenin olup olmadığına dikkat etmesi gerekiyor.

ZEYNEP’E SOR

LİKİDİTE ORANI MI, ASİT TESTİ ORANI MI?

Likidite oranı; genel görünüm, basit, kapsamlı, kısa vadeli, karşılaştırma. Stokları abartma, kaliteyi ölçememe, dönemsel dalgalanma, kötü yönetim riski.

Asit testi oranı; daha doğru ve kaliteli analiz, kısa vadeli, güven. Yanıltıcılık, karşılaştırma zorluğu, karmaşıklık, katılık ve yanlış alarm riski.

İştirakini borsaya getirecek. Hazırlıklar sürüyor. Öncelikle kayıtlı sermaye sistemine geçecek

Batıçim’in halka arz etmeyi düşündüğü Batı Liman’ın ne zaman halka arz olacağı belli mi? /Derya Akman

Derya, Batıçim’in %90 bağlı ortaklığı konumunda olan Batıliman Liman İşletmeleri’nin halka arzı için gerekli hazırlıklar devam ediyor. Batıliman’ın paylarının halka arz edilmesi için öncelikle kayıtlı sermaye sistemine geçmesi gerekiyor. Batıçim, yakın zamanda yaptığı paylaşımda iştirakin kayıtlı sermaye sistemine geçişi amacıyla çalışmaların devem ettiğini belirtti. Açıklamada yakın bir zamanda Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurunun yapılacağı ifade edildi. Kayıtlı sermayenin SPK tarafından kabul edilmesinin ardından borsaya açılma süreci işleyecek. Bu aşamada halka arzla ilgili süre tahmininde bulunmak anlamlı olmayacaktır.

Kasım ayında konut satışlarında canlanma var. Faizlerdeki düşüş piyasayı daha da destekler

Emlak Konut GYO’nun fiyatı önümüzdeki iki ay içinde sizce nereye kadar çıkar?/Fatih Aslan

Fatih, faizlerdeki düşüşü konut sektörünü destekleyen gelişme olarak değerlendirebilirsin. Neticede düşen faizlerle birlikte ötelenen konut talepleri daha fazla hayat bulmaya başlayacak. Esasen konut satışlarına dair gelen veriler de piyasada canlanmanın olduğunu işaret ediyor. Son açıklanan verilere göre kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre satışlar %63,6 arttı. İpotekli satışlardaki artış ise %315,7’ye ulaştı. Emlak Konut GMYO’nun fiyatı da son dört yılı geçkin sürede arada geniş zaman diliminde yatay salınımlar olsa da çıkışını sürdürdü. Bununla birlikte kısa süreli beklentilerle hareket riskli yaklaşım olarak görülmeli.

YATIRIM FONLARI

İş Portföy’ün ITP fonu, teknolojinin gücü ile yılbaşından bu yana %58 kazandırdı

ITP Teknoloji Karma Fonu, portföyünün %57,73’ünü yabancı teknoloji hisselerine ve %11,97’sini yerli teknoloji hisselerine ayırarak getirisini büyütüyor. Fonun diğer varlık dağılımında %10,02 özel sektör tahvilleri ve %9,34 finansman bonosu yer alıyor. 2024 yılı sonu itibarıyla toplam değeri 895 milyon TL. Yüzde 26,44 doluluk oranına ve 14.878 yatırımcıya sahip. Fon, enformasyon teknolojileri, telekomünikasyon ve biyoteknoloji gibi sektörlere yatırımda bulunuyor. ITP’nin stratejisi, hem küresel hem de yerel teknoloji firmalarının gelişiminden yararlanmak. Yılbaşından bu yana %57,92 getiri sağladı. Fonun güçlü yönü, teknoloji alanındaki yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yaparak kısa vadede istikrar, uzun vadede ise sürdürülebilir getiri elde edebilmek.

TAHVİL

Tacirler Yatırım, %54,03 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Tacirler Yatırım, 27.12.2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %48, bileşik faizi ise %54,03’e denk geliyor. 175 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %23,01 olacak. 27 Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %47,08 seviyesinde bulunuyor.

%48 YILLIK BASİT FAİZ

Tacirler Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %48 basit faiz oranı, TLREF’in 0,92 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 27.12.2024 olurken vade tarihi 20.06.2025 olacak. Bono piyasada TRFTCMD62514 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BORLEASE

Dört farklı müşterisiyle uzun dönem araç kiralama sözleşmesi imzaladı. Geliri artsa da zararda

Borlease Otomotiv, ulusal ve uluslararası kurumsal ölçekte faaliyet gösteren dört farklı müşterisiyle uzun dönem araç kiralama hizmet sözleşmeleri imzaladı. Sözleşmeler kapsamında, toplamda 200 araç için kdv hariç 244.676.332,83 TL tutarında yatırımda bulundu. Araç teslimatlarının bir kısmı ekim ve kasım aylarında tamamlandı. Kalan diğer kısmın teslimatları da aralık ayı içinde gerçekleştirildi. Anlaşmaların Borlease Otomotiv’in 2024 yılı kiralama cirosuna kdv hariç 28.689.740 TL, toplam 36 aylık süre boyunca da kdv hariç 327.734.508 TL katkı sağlaması bekleniyor. Şirket geçtiğimiz 2023 faaliyet döneminde hem gelirini hem de kârını düşürmüştü. Son paylaştığı 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde ise gelirde %26 oranında artış kaydederken dönem sonunda zarar yazdı.

MANAS ENERJİ

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin ihalesinde 7 kalemde en iyi teklifi verdi. Davet bekliyor

Manas Enerji, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından düzenlenen “Su Sayacı ve Debimetre Alımı” ihalesine katıldığını ve kesinleşen komisyon kararına göre, teklif verdiği 7 kalem işin tamamında birinci sırada yer aldığını duyurdu. İhale kapsamında alınan işin toplam bedelinin kdv hariç 124.728.850 TL olduğu belirtildi. Firma, sözleşmesinin imzalanması için davet bekliyor. Temmuz 2021’de ilk açılışını 2,61 TL’den gerçekleştiren hisse, Kasım 2022’de en yüksek 19,11 TL’ye kadar çıktı. Sonrasında ise düşen fiyat, dalgalı bir seyir izlemekle birlikte geçen sürede bir daha aynı seviyeyi test edemedi. Şimdilerde de 9,00 TL seviyelerinde işlem görüyor. Şirket son paylaştığı dokuz aylık mali tablolarında ise satışlarını %29 geriletirken dönem sonunda zarar açıkladı.

ERSU

Konya Ereğli’deki arsası üzerinde bir proje geliştirecek. İnşa edilecek yapıları satacak

Ersu Gıda, Konya Ereğli’de yer alan yaklaşık 50.000 metrekarelik arsa üzerinde bir AVM, otel ve plaza inşası planladığını duyurdu. Söz konusu projenin yapım işleri için 2025 yılının ilk çeyreğinde teklif almayı planlıyor. Yapımı tamamlanacak yapıların, günün şart ve koşullarına göre satılacağı belirtildi. Proje, şirketin gayrimenkulünü değerlendirerek gelir elde etmesine olanak verecek. Şirket, son iki yılda zarar açıklarken paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında da zarar yazmaya devam etti. Geçmiş yıl zararları 396,1 milyon TL’ye çıktı. Hissenin fiyatı ise Nisan 2024’te en yüksek 52 TL’ye kadar yükselirken sonrasındaki zaman diliminde satıcıların ağırlık bulduğu bir piyasa öne çıktı. Hisse, şimdilerde ise 18 TL bölgesinde işlem görüyor. Kârlı yapıya kavuşabilmesi önemli.