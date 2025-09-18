Fed’in faiz kararı açıklanırken Trump'ın dev Bitcoin heykeli dikildi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin tuttuğu 3,6 metrelik altın renkli heykeli, ABD Kongre Binası'nın 3. Caddesi'nde açıldı. Altın renkli heykelin açılışı Fed’in faiz kararının açıklandığı sırada yapıldı.

Altın heykel tartışmalara yol açtı

ABD Kongre Binası'nın 3. Cadde'deki binasının dışında, elinde Bitcoin tutan 3,6 metrelik çarpıcı altın bir heykelin açılışı yapıldı. Bu açılış, Federal Rezerv'in 25 baz puanlık faiz indirimini açıklamasının hemen ardından büyük ilgi gördü ve tartışmalara yol açtı. Bu kurulum, başkanın kripto para yanlısı duruşunu simgeliyor gibi görünüyor.

Trump'ın Bitcoin heykelinin arkasında kim var?

ABC'nin bağlı kuruluşu WJLA'ya göre, geçici çalışma bir kripto para yatırımcıları topluluğu tarafından finanse edildi. Habere göre, organizatörler, çalışmanın dijital para biriminin geleceği, para politikası ve federal hükümetin finans piyasalarındaki rolü hakkında tartışma yaratmayı amaçladığı belirtiliyor.

Grubun temsilcisi Hichem Zaghdoudi, "Bu enstalasyon, hükümet tarafından ihraç edilen paranın geleceği hakkında tartışmaları ateşlemek için tasarlandı ve modern siyaset ile finansal inovasyonun kesiştiği noktanın bir sembolüdür." dedi.

Zaghdoudi, "Federal Rezerv ekonomik politikayı şekillendirirken, bu heykelin kripto paraların artan etkisine dair düşüncelerin dile getirilmesini umuyoruz” dedi.

Fed faiz oranını düşürdü

Heykel adımı, Fed’in faiz oranını çeyrek puan düşürmesinin ardından geldi. Ülkenin işgücü piyasasının sağlığı konusunda endişelerin artmasıyla birlikte bu yıl aynı oranı iki kez daha düşürmesinin öngörülüyor.

Bu hamle, Fed'in Aralık ayından bu yana ilk faiz indirimi oldu ve kısa vadeli faiz oranını yüzde 4,3'ten yaklaşık yüzde 4,1'e düşürdü.