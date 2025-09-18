  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Fed’in faiz kararı açıklanırken Trump'ın dev Bitcoin heykeli dikildi!
Takip Et

Fed’in faiz kararı açıklanırken Trump'ın dev Bitcoin heykeli dikildi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin tuttuğu 3,6 metrelik altın renkli bir heykeli, Fed’in faiz oranı kararı açıklandığı anda ABD Kongre Binası dışına yerleştirildi. Bu sanatsal enstalasyon başkanın kripto para yanlısı duruşunu simgeliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fed’in faiz kararı açıklanırken Trump'ın dev Bitcoin heykeli dikildi!
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin tuttuğu 3,6 metrelik altın renkli heykeli, ABD Kongre Binası'nın 3. Caddesi'nde açıldı. Altın renkli heykelin açılışı Fed’in faiz kararının açıklandığı sırada yapıldı.

Altın heykel tartışmalara yol açtı

ABD Kongre Binası'nın 3. Cadde'deki binasının dışında, elinde Bitcoin tutan 3,6 metrelik çarpıcı altın bir heykelin açılışı yapıldı. Bu açılış, Federal Rezerv'in 25 baz puanlık faiz indirimini açıklamasının hemen ardından büyük ilgi gördü ve tartışmalara yol açtı. Bu kurulum, başkanın kripto para yanlısı duruşunu simgeliyor gibi görünüyor.

Fed’in faiz kararı açıklanırken Trump'ın dev Bitcoin heykeli dikildi! - Resim : 1

Trump'ın Bitcoin heykelinin arkasında kim var?

ABC'nin bağlı kuruluşu WJLA'ya göre, geçici çalışma bir kripto para yatırımcıları topluluğu tarafından finanse edildi. Habere göre, organizatörler, çalışmanın dijital para biriminin geleceği, para politikası ve federal hükümetin finans piyasalarındaki rolü hakkında tartışma yaratmayı amaçladığı belirtiliyor.

Grubun temsilcisi Hichem Zaghdoudi, "Bu enstalasyon, hükümet tarafından ihraç edilen paranın geleceği hakkında tartışmaları ateşlemek için tasarlandı ve modern siyaset ile finansal inovasyonun kesiştiği noktanın bir sembolüdür." dedi.

Zaghdoudi, "Federal Rezerv ekonomik politikayı şekillendirirken, bu heykelin kripto paraların artan etkisine dair düşüncelerin dile getirilmesini umuyoruz” dedi.

Fed faiz oranını düşürdü

Heykel adımı, Fed’in faiz oranını çeyrek puan düşürmesinin ardından geldi. Ülkenin işgücü piyasasının sağlığı konusunda endişelerin artmasıyla birlikte bu yıl aynı oranı iki kez daha düşürmesinin öngörülüyor.

Bu hamle, Fed'in Aralık ayından bu yana ilk faiz indirimi oldu ve kısa vadeli faiz oranını yüzde 4,3'ten yaklaşık yüzde 4,1'e düşürdü.

Hakan Kara'dan Fed yorumu: Paranız değer kaybeder, uzun vadeli faizler artarHakan Kara'dan Fed yorumu: Paranız değer kaybeder, uzun vadeli faizler artarEkonomi
FED sonrası altın zirveden döndü: Şimdi ne olacak? Tamam mı, devam mı?FED sonrası altın zirveden döndü: Şimdi ne olacak? Tamam mı, devam mı?Ekonomi
Fed/Powell: Politikada değişikliklerin ekonomiye etkileri belirsizFed/Powell: Politikada değişikliklerin ekonomiye etkileri belirsizEkonomi
Dünya
ChatGPT'de yeni dönem: Kimlik ve yaş doğrulaması geliyor
ChatGPT'de yeni dönem: Kimlik ve yaş doğrulaması geliyor
Fransa'da genel grev | Ulaşım aksadı, polis müdahalesi başladı
Fransa'da genel grev | Ulaşım aksadı, polis müdahalesi başladı
İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Savaş için çok para harcadık, Gazze’deki emlak ganimetini ABD ile paylaşacağız
İsrailli Bakan: Savaş için çok para harcadık, Gazze’deki emlak ganimetini ABD ile paylaşacağız
Macron çifti, First Lady'nin gerçekten kadın olduğuna dair kanıt sunacak
Macron çifti, First Lady'nin gerçekten kadın olduğuna dair kanıt sunacak
İngiltere Kralı 3. Charles: İngiltere-ABD ilişkileri iki ülkeyi güvenli ve güçlü yaptı
İngiltere Kralı 3. Charles: İngiltere-ABD ilişkileri iki ülkeyi güvenli ve güçlü yaptı
Dünya Meteoroloji Örgütü: Dünyanın su kaynakları giderek artan bir baskı altında
Dünya Meteoroloji Örgütü: Dünyanın su kaynakları giderek artan bir baskı altında