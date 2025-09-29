Ferrari imparatorluğuna sahip milyarder aileye soruşturma: Tablolarda sahtecilikle suçlanıyor

İtalya’nın otomotiv devi Fiat’ın kurucusu Gianni Agnelli’nin ölümünden sonra başlayan miras mücadelesi, şimdi de uluslararası sanat eserlerinin kaybolduğu ve yerlerine sahtelerinin konulduğu iddiasıyla gündemde.

Ünlü tabloların kopyalarla değiştirildiği iddia edildi

Savcılık, Gianni Agnelli ve eşi Marella Agnelli’nin villalarında bulunan bazı sanat eserlerinin, miras süreci sırasında bilinçli şekilde daha düşük değerli kopyalarla değiştirildiği yönündeki şikâyetler üzerine soruşturma başlattı.

Dev sanat koleksiyonuyla dikkat çekiyor

Ferrari, Juventus ve sayısız endüstriyel yatırımıyla "İtalya'nın Kennedy'leri" olarak anılan ailenin 600'den fazla sanat eserinden oluşan bir koleksiyonu bulunuyor.

Servet değerindeki tablolar kayıp

Soruşturmanın merkezinde, aralarında Claude Monet’ye ait "Glaçons, effet blanc", Francis Bacon’un "Study for a Pope", John Singer Sargent’in "A Street in Algiers" ve Picasso’nun "Torse de femme"inin de yer aldığı 13 eser bulunuyor.

Gianni Agnelli’nin 2003 yılında, eşi Marella’nın ise 2019’da hayatını kaybetmesinin ardından, kızları Margherita Agnelli de Pahlen, annesiyle 2004 yılında imzaladığı anlaşmaya göre bu eserlerin kendisine ait olduğunu ileri sürerek hukuki yollara başvurdu.

De Pahlen’in şikyeti üzerine başlatılan incelemede, söz konusu tabloların bir kısmının orijinal olmadığının belirlenmesi dikkat çekti.

2024 yılında, kayıp olduğu bildirilen üç tablonun kopyalarının Fiat’ın eski bir fabrikasındaki kasada saklandığı ortaya çıktı. Orijinallere ise hâlâ ulaşılamadı.

Söz konusu tablolar daha önce Agnelli Ailesi'nin Roma’daki malikanesi ile Torino’daki Villa Frescot’ta sergileniyordu.

Vergi kaçırma suçlaması

2004 yılındaki değer tespiti raporunda, Monet’nin tablosu yalnızca 4 milyon euroya değer biçilirken, Sotheby’s tarafından yapılan bağımsız bir değerlemede bu fiyat 17,5 milyon euroya kadar çıktı.

Uzmanlar, bu düşük değerlemenin vergi kaçırma amacı taşıdığını ileri sürüyor.

Roma’daki malikanede görev yapmış eski çalışanlar da, 2008 yılında Marella Agnelli hastalandığında tablo değişimlerinin başladığını, bazı eserlerin yerlerine “daha düşük kaliteli kopyaların” konduğunu anlattı.

Savcılık, orijinal eserlerin İtalya dışına çıkarılıp çıkarılmadığını da araştırıyor. Eğer böyle bir transfer gerçekleştiyse, bu işlem için İtalya Kültür Bakanlığı’ndan özel izin alınması gerekiyordu.

Agnelli Ailesi'nin günümüzdeki temsilcisi olan ve otomotiv devi Stellantis’in başında bulunan John Elkann, söz konusu iddialara ilişkin şu ana kadar kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

Elkann geçen ay, aile mirasına ilişkin farklı bir davada 183 milyon euro vergi cezasını ödemeyi ve kamu hizmeti yapmayı kabul ederek anlaşmaya varmıştı. (Nefes)