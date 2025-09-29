Dünyaca ünlü tarihi köy turistlerden giriş ücreti alacak!

Dünyaca ünlü ve masalsı yel değirmenleriyle tanınan Hollanda’nın tarihi köyü Zaanse Schans, turist yoğunluğunu kontrol altına almak amacıyla 2025 baharından itibaren ziyaretçilerden giriş ücreti almaya hazırlanıyor.

2,6 milyon turisti köyü ziyaret etti

Yalnızca 100 kişinin yaşadığı bu küçük köy, geçen yıl 2,6 milyon turisti ağırladı. Bu yıl ise ziyaretçi sayısının 2,8 milyonu aşması bekleniyor.

Köye girmek isteyen 17,50 euro ödeyecek

Yerel yönetim, bu yoğunluğun sürdürülemez olduğunu belirterek, bölge dışından gelen ziyaretçilerden kişi başı 17,50 euro (yaklaşık 20,50 dolar) giriş ücreti alınacağını duyurdu.

Zaanse Schans Müzesi Direktörü Marieke Verweij, köyün kapasitesinin çok üzerinde ziyaretçi ağırladığını vurgulayarak "2017’de 1,7 milyon ziyaretçimiz vardı. Bu yıl 2,8 milyona yaklaşıyoruz. Ama burası çok küçük bir yer. Bu kadar insanı barındırmamız mümkün değil" dedi.

“Turistler köy sakinlerine saygı göstermiyor”

Verweij, turistlerin bölge sakinlerinin mahremiyetine saygı göstermediğini belirterek "İnsanlar burada birilerinin yaşadığını bilmiyor. Bahçelere giriyorlar, evlerin içine bakıyorlar, kapıları çalıyorlar, selfie çubuklarıyla pencerelerden içeri uzanıyorlar. Hatta bazıları bahçelere tuvalet ihtiyacını gideriyor. Hiç mahremiyet kalmadı" ifadelerini kullandı.

İnternet üzerinden rezervasyon sistemi geliyor

Yeni sistemle birlikte girişlerin internet üzerinden önceden rezerve edilmesi gerekecek. Giriş ücretine, şu anda ayrı ücretle girilen müze ve yel değirmenleri dahil olacak.

Yeni uygulamadan yılda yaklaşık 24,5 milyon euro gelir bekleniyor. Bu gelirin, tarihi yel değirmenlerinin bakımı ve altyapı geliştirmeleri için kullanılacağı açıklandı.