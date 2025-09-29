Türkiye, ev işinde eşitsizlikte Avrupa lideri: Kadınlar erkeklerden 3,5 kat daha fazla iş yapıyor

OECD’nin yayımladığı yeni rapor, Avrupa’daki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortaya koyuyor. Rapora göre kadınlar, Avrupa genelinde erkeklerden ortalama yüzde 86 daha fazla ücretsiz ev işi yaparken, bu farkın en yüksek olduğu ülke Türkiye olarak belirlendi.

Kadınlar beş saatten fazla zaman ayırıyor

Euronews'in haberine göre Türkiye'de kadınlar günde ortalama 305 dakika (5 saatten fazla) ücretsiz işlere zaman ayırıyor. Erkeklerin bu işlere harcadığı süre ise yalnızca 68 dakikada kalıyor.

Bu tablo, Türk kadınlarının erkeklerden üç buçuk kattan daha fazla karşılıksız çalıştığını ortaya koyuyor ve Türkiye'yi incelemeye alınan 23 Avrupa ülkesi arasında zirveye taşıyor.

En küçük fark İsveç'te, en büyük fark Türkiye'de

Kadınların erkeklerden 3,5 kat (yüzde 349) daha fazla ücretsiz iş yaptığı Türkiye'den sonra en yüksek farklar Güney Avrupa'da görülüyor:

→ Portekiz'de kadınlar erkeklerden yüzde 242,

→ Yunanistan'da yüzde 173,

→ İtalya'da yüzde 134,

→ İspanya'da yüzde 98 daha fazla ücretsiz iş yapıyor.

İskandinav ülkeleri aradaki farkı kapatmada en iyi performansı gösteriyor:

→ Danimarka yüzde 31,

→ Norveç yüzde 35,

→ Finlandiya yüzde 50,

→ İsveçli kadınlar erkeklerden sadece yüzde 29'u (49 dakika) daha fazla çalışıyor.

Ücretsiz işlerin çoğu rutin ev işleri

Her ülkede, hem kadınlar hem de erkekler için, rutin ev işleri en büyük payı oluşturuyor. Birçok ülkede, günlük ücretsiz zamanın yüzde 70'inden fazlasını oluşturuyor. OECD'ye göre, bu kategoriyi hane halkı üyelerinin bakımı ve alışveriş takip ediyor ve ilk üç kategori birlikte tüm ücretsiz işlerin yaklaşık yüzde 90'ını temsil ediyor.

Örneğin Portekiz'de kadınlar günlük 328 ücretsiz dakikanın 253'ünü ev işlerine harcamaktadır ki bu da yüzde 77'ye tekabül ediyor. Fransa'da bu oran yüzde 70'e, Danimarka'da ise yüzde 60'a düşüyor.