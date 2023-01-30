Ford, Mustang Mach-E'nin fiyatını indirdi

Şirketten yapılan açıklamada, üretim artışı ve indirimlerin, büyüyen elektrikli araç pazarında Ford'u önemli bir seçenek olarak konumlandırmaya devam edeceği belirtildi.

Mustang Mach-E'nin müşterilerinin 3'te 2'sinin rakip markalardan geldiği aktarılan açıklamada, modelin geçen yıl ABD'deki 3 numaralı elektrikli otomobil olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Ford'un halihazırda elektrikli araç müşterilerine bir kamyon, SUV ve minibüs sunduğu anımsatılarak, 2023'te bu modellerin ölçekli üretimi için ham madde ve bataryaların güvence altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Güncel fiyatlandırmanın, hızla değişen pazarda modeli rekabetçi tutma planının bir parçası olduğuna işaret edilen açıklamada, Mustang Mach-E'nin fiyat değişimlerinin bulunduğu tabloya da yer verildi.

Paylaşılan fiyat tablosuna göre, Mach-E'nin çeşitli versiyonlarının fiyatlarında yüzde 8'e varan oranlarda indirime gidilirken, düşük fiyatlı modellerde 600-900 dolar arasında indirim yapılacak.

Yüksek fiyatlı modellerde de indirim 5 bin 900 doları bulacak. Bu kapsamda modelin başlangıç fiyatları yaklaşık 46 bin dolar ile 64 bin dolar arasında değişecek.