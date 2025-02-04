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Fransa, tek kullanımlık elektronik sigarayı yasaklayacak

Fransa'da Ulusal Meclis, gençler arasında yaygın olan tek kullanımlık elektronik sigaraların üretimini, satışını ve dağıtımını yasaklayan yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Haber Merkezi
AA
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Fransa, tek kullanımlık elektronik sigarayı yasaklayacak
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Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışına yasak getirmeyi amaçlayan tasarı görüşüldü.

Genel Kurulda bulunan 163 milletvekilinin de desteğini alan tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarı, özellikle gençlerin kullandığı tek kullanımlık elektronik sigaraların üretimini, satışını, dağıtımını yasaklamayı hedefliyor. Yasak söz konusu sigaraların ücretsiz bir şekilde dağıtılmasını da kapsıyor.

Yasakları ihlal edenlere 100 bin avro para cezası verilmesi ve ihlalin tekrar edilmesi durumunda cezanın 200 bin avroya çıkarılması öngörülüyor.

Yasağın yürürlüğe girmesi için Parlamentonun üst kanadı Senato tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Tütüne Karşı Birliği Derneği verilerine göre ülkedeki 13-16 yaşlarındaki gençlerin yüzde 18'i, daha önce tek kullanımlık elektronik sigara kullandı.

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