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Fransa'da hapishanelere yeni saldırılar düzenlendi

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, hapishanelere yeni saldırıların gerçekleştirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Fransa'da hapishanelere yeni saldırılar düzenlendi
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Darmanin, X hesabından yaptığı paylaşımda, "hapishane personelinin saldırılarla yeniden hedef alındığını" belirtti.

Saldırılarda yaralanan olmadığını ancak "hapishanelerde düzen ve otoritenin yeniden tesis edildiği dönemde" yapılan bu saldırıların devleti "aşağılama" niteliğinde olduğunu vurgulayan Darmanin, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

"İçişleri Bakanlığı'nın failleri en kısa sürede yakalayıp bu karışıklığa son verme kararlılığına güvenebileceğimi biliyorum"

Darmanin, "İçişleri Bakanlığı'nın failleri en kısa sürede yakalayıp bu karışıklığa son verme kararlılığına güvenebileceğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa'da 14-16 Nisan'da gece saatlerinde Toulon, Marsilya, Luynes gibi farklı kentlerdeki hapishanelere saldırılar yapılmış ve ardından konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Darmanin, hapishanelere yönelik araç kundaklamadan otomatik silahla ateş açmaya kadar uzanan farklı "korkutma girişimlerine” karşı geri adım atmayacaklarını kaydederek, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelemişti.

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