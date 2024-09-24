  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Fransa'dan Birleşmiş Milletler için reform çağrısı
Takip Et

Fransa'dan Birleşmiş Milletler için reform çağrısı

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot BM Geleceğin Zirvesi'nde konuştu. Barrot, daha temsile dayalı ve kolektif olarak daha etkili olması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil, uluslararası sistemde reform yapılması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fransa'dan Birleşmiş Milletler için reform çağrısı
Takip Et

Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot, BM Genel Kurul başlangıcının hemen öncesinde yaklaşık 130 devlet ile hükümet başkanının katıldığı ve uluslararası kuruluşların yenilenmesi yönündeki çabaların ana gündem olduğu BM Geleceğin Zirvesi'nde konuştu.

Birçok devletin, BM Şartına, milletlerarası işbirliğine ve sürdürülebilir kalkınmaya dayalı uluslararası sistemde reform yapılmasını istediğini hatırlatan Barrot, "küresel yönetişimin daha temsile dayalı ve kolektif olarak daha etkili olması gerektiğini" dile getirdi.

Uluslararası sistem için "artık reform yapılması gereken bir sistem" diyen Barrot, BMGK'da daimi ve geçici her iki kategoride de üye sayının artırılması ve Afrika'nın varlığının güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilim

Barrot ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ve Orta Doğu'daki gerilimi de ele aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında çocukların da aralarında bulunduğu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini dile getiren Barrot, bu saldırıların "derhal durması gerektiğini" vurguladı.

Lübnan dahil Fransa'nın "uluslararası düzeni sekteye uğratan başlıca krizleri çözmek için" çalışmayı sürdüreceğini dile getiren Barrot, Orta Doğu'daki gerilim konusunda "Fransa bir kez daha taraflara ve onları destekleyenlere gerilimi düşürmeleri ve başta sivil halk olmak üzere herkes için yıkıcı olacak bölgesel bir çatışmadan kaçınmaları çağrısını yineliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Barrot, BMGK'nin Lübnan konusunda bu hafta acil bir toplantı düzenlemesini talep ettiğini ve Gazze’de esirlerin salıverilmesi, uluslararası insancıl hukuka saygının tesisi ve ateşkes sağlanmasını talep etmeyi sürdüreceklerini kaydetti. Bakan Barrot ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını da "kararlı" şekilde kınamaya devam edeceklerini ifade etti.

İtalya Başbakanı Meloni: BMGK reformu herkes için yapılırsa anlamlı olurİtalya Başbakanı Meloni: BMGK reformu herkes için yapılırsa anlamlı olurDünya

 

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 285 Filistinli yaşamını yitirdiİsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 285 Filistinli yaşamını yitirdiDünya

 

İsrail, Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskınlar düzenlediİsrail, Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskınlar düzenlediDünya

 

Dünya
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Hizbullah, İsrail'e karşı tek başına duramaz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Hizbullah, İsrail'e karşı tek başına duramaz
İsrail ordusu Beyrut'un güneyini vurdu
İsrail ordusu Beyrut'un güneyini vurdu
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 285 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 285 Filistinli yaşamını yitirdi
TikTok, Rus medyasına ait hesapları kalıcı olarak kapattı
TikTok, Rus medyasına ait hesapları kalıcı olarak kapattı
İsrail, Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskınlar düzenledi
İsrail, Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskınlar düzenledi
G7'den Orta Doğu uyarısı: Beklenmedik sonuçları olan daha geniş bir bölgesel çatışma riski...
G7'den Orta Doğu uyarısı