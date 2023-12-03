Gazze’de can kaybı 15 bin 523’e çıktı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 58 gündür devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 523’e, yaralıların sayısının ise 41 bin 316’ya yükseldiğini bildirdi.



El-Kudra, hayatını kaybedenlerin yüzde 70’inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu aktararak, insani aranın 1 Aralık’ta sona ermesinin ardından İsrail’in Gazze Şeridi’nin her yerini bombaladığını ifade etti.