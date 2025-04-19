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Gazze’de insani kriz derinleşiyor! Halk açlıktan deniz kaplumbağası yiyor

İsrail’in hem aralıksız saldırıları hem de yardım geçişini engellemesiyle Gazze’de insani durum her geçen gün daha da vahim bir hal alıyor. Gıda kıtlığı nedeniyle Gazze’de bazı aileler protein kaynağı olarak deniz kaplumbağası yemeye başladı.

Haber Merkezi
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Gazze’de insani kriz derinleşiyor! Halk açlıktan deniz kaplumbağası yiyor
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Denizden yakaladıkları kaplumbağaların önce kabuğunu çıkarıyorlar, ardından etlerini kesip haşlıyorlar. Son olarak soğan, biber ve domates ve baharat ekleyip pişiriyorlar. 

Bu tablo saldırılar nedeniyle açlığın kol gezdiği Gazze’den…

 

"Kaplumbağa diğer protein kaynaklarında bir alternatif"

Gazzeliler gıda kıtlığı nedeniyle çareyi deniz kaplumbağasında buldu. Şeridin güneyinde çadırda yaşayan ve hayatta kalmaya çalışan bir aile başka çareleri olmadığını belirtiyor. Bir anne, “Yiyecek kalmadı. Kaplumbağa diğer protein kaynaklarında bir alternatif” diyor.

Kaplumbağa eti yemek yeni bir şey değil

Gazzeliler için kaplumbağa eti yemek yeni bir şey değil. Bir Gazzeli, “Atalarımız 1948’de Aşkelon’da yerlerinden edildiğinde Gazze’ye sığındılar. O zaman açlık ve yoksulluk çekiyorlardı. O zaman da kaplumbağa tüketiyorlardı” diyor.

Gazze’de insani kriz derinleşiyor!

Hamas yardım geçilerini engelleyen İsrtail’i Gazzelilere karşı açlığı bir silah olarak kullanmakla suçluyor. Dünya çapında pek çok yardım kuruluşu ise sadece Gazze için kıtlığın bir risk olmadığı bölgenin tamamında ortaya çıkan bir durum olduğu konusunda uyarıyor (NTV)

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