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Guggenheim Müzesi'nde bomba alarmı: Bina boşaltıldı

İspanya'daki modern ve çağdaş sanat müzesi Guggenheim için bomba ihbarı yapıldı. Güvenlik güçlerini alarma geçiren ihbar sahte çıkarken bina incelemeler nedeniyle 2,5 saat boşaltıldı.

Haber Merkezi
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Guggenheim Müzesi'nde bomba alarmı: Bina boşaltıldı
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İspanya'nın en önemli modern ve çağdaş sanat müzesi Guggenheim, sahte çıkan bomba ihbarından dolayı 2,5 saatliğine boşaltıldı.

Müzede bomba alarmı verildi

Bask özerk yönetimi hükümetinden basına yapılan açıklamada, Bilbao kentindeki Guggenheim Müzesi'nde saat 10.00 (TSİ 11.00) civarında şüpheli bir paketten dolayı bomba alarmı verildiği ve müzenin boşaltıldığı bildirildi.

 Güvenlik güçleri şüpheli paket incelemesi yaptı

Açıklamada, Bask yerel polisinin boşaltılan müzede güvenlik önlemi aldıktan sonra şüpheli pakette gerekli incelemeleri yaptığı, alarmın sahte çıkmasının ardından yaklaşık 2,5 saat sonra müzenin tekrar ziyaretçilere açıldığı duyuruldu.

 En çok ziyaret edilen müzelerden biri

İspanya'nın en çok ziyaret alan çağdaş sanat müzelerinden Guggenheim'ı, 2024'te 1 milyon 300 binden fazla kişi ziyaret etmişti.

Katolik dünyasının Paskalya tatilinden dolayı Guggenheim, bu dönemde de yoğun ziyaretçi alıyor.

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