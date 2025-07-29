Hollanda hükümeti, İsrailli iki bakanın ülkeye girişini yasakladı

Hollanda'da hükümet, İsrailli bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'i "istenmeyen kişi" ilan etti.

Başbakan Dick Schoof liderliğindeki koalisyon hükümeti, Maliye Bakanı Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e yönelik seyahat yasağını Hollanda milletvekillerine gönderilen bir mektupta açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Valdekamp imzalı mektupta, İsrailli aşırı sağcı bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'in defaatle Filistinlilere yönelik şiddeti kışkırttığı ve Gazze'de "etnik temizlik" çağrısında bulunduğu belirtildi.

Mektupta, Gazze'deki "katlanılmaz ve savunulamaz" durumun kınanması için İsrail'in Lahey'deki büyükelçisinin de Hollanda Dışişleri Bakanlığına çağrılacağı açıklandı.

Ben Gvir: Teröristler serbest, Yahudiler boykot ediliyor

Ben Gvir, Hollanda'nın seyahat yasağı kararına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi, Avrupa kıtasının tamamına girişi yasaklansa bile İsrail için "çalışmayı" sürdüreceğini söyledi.

Avrupa'yı kastederek "Terörizmin hoş görüldüğü ve teröristlerin hoş karşılandığı bir yerde, İsrailli Yahudi bir bakan istenmiyor" ifadesini kullanan Ben Gvir, "Teröristler serbest, Yahudiler ise boykot ediliyor" diye ekledi.

Hollanda hükümetinin aldığı diğer kararlar

Hollanda hükümeti Ben Gvir ve Smotrich hakkındaki kararını duyurduğu mektupta ayrıca İsrail'in, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük araştırma-geliştirme (AR-GE) programı olan Horizon Europe kapsamındaki fonlara erişiminin kısıtlanmasına yönelik planı da desteklediğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu dün İsrail'in Gazze'deki eylemlerinden ötürü bu ülkenin söz konusu programa erişiminin kısıtlanmasını önermişti.

Hollanda hükümeti ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardım sevkiyatlarını artırmak için AB ile yaptığı anlaşmayı ihlal ettiğinin tespiti hâlinde bu ülkeye Avrupa tarafından ticaret yaptırımları uygulanması için baskı yapacağını bildirdi.

İsrailli bakanlarla ilgili olarak geçen ay İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç de benzer kararlar almıştı.