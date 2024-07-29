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Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ten tartışmalı Türkiye talebi

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik sözlerinin ardından Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmasını talep etti.

Haber Merkezi
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Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ten tartışmalı Türkiye talebi
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Hollandalı sağcı siyasetçi Geert Wilders, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e yönelik açıklamalarının ardından Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması gerektiğini öne sürdü. Wilders, X üzerinden yaptığı paylaşımda Erdoğan’ın Rize’de gerçekleştirdiği bir konuşmaya yönelik sert ifadelerde bulundu.

Wilders, "İslamofaşist Erdoğan İsrail’i işgal etme tehdidinde bulunuyor. Bu adam tam anlamıyla deli. Türkiye NATO’dan atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ı tehdit etmişti

Erdoğan, Rize’de yaptığı konuşmada İsrail’e yönelik “Biz nasıl Karabağ’a girdiysek, nasıl Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız.” ifadelerini kullanmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'i tehdit ediyor. Ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamalı" ifadeleriyle tehdit etmişti.

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