Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ten tartışmalı Türkiye talebi

Hollandalı sağcı siyasetçi Geert Wilders, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e yönelik açıklamalarının ardından Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması gerektiğini öne sürdü. Wilders, X üzerinden yaptığı paylaşımda Erdoğan’ın Rize’de gerçekleştirdiği bir konuşmaya yönelik sert ifadelerde bulundu.

Wilders, "İslamofaşist Erdoğan İsrail’i işgal etme tehdidinde bulunuyor. Bu adam tam anlamıyla deli. Türkiye NATO’dan atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Rize’de yaptığı konuşmada İsrail’e yönelik “Biz nasıl Karabağ’a girdiysek, nasıl Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız.” ifadelerini kullanmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'i tehdit ediyor. Ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamalı" ifadeleriyle tehdit etmişti.

Islamofascist Erdogan threatens to invade Israel.



This guy is totally nuts.



Turkey should be kicked out of NATO. https://t.co/pYXHNi9XQ8