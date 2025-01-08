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Hükümet sözcüsü açıkladı: İran'ın başkenti değişiyor

İran'da başkent taşınıyor. Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülkenin yeni başkentinin güneyde ve Mekran bölgesinde olacağını duyurdu.

Haber Merkezi
İHA
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Hükümet sözcüsü açıkladı: İran'ın başkenti değişiyor
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İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani haftalık basın toplantısında ülkenin yeni başkentinin seçilmesi ve taşınmasına ilişkin konuştu. Sözcü Muhacerani, İran’ın yeni başkentinin kesinlikle güneyde ve Mekran bölgesinde olacağını ifade etti.

Muhacerani, “Başkentin değişilmesi yeni bir konu değil. Farklı hükümetler döneminde de başkentin değişilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Tahran hızlı artan nüfusu ve çevre sorunları nedeniyle temel alt yapı hizmetlerinde yetersiz kalmaya başladı” şeklinde konuştu.

"Mekran stratejik konumda olan bir yer"

Başkentin değiştirilmesine ilişkin iki ayrı heyetin oluşturulduğunu belirten Muhacerani, “Bir heyetimiz Tahran’daki mevcut sorunları çözmeye odaklanıyor. Diğer heyetimiz ise deniz ticareti üzerine çalışmalar yapmakta. Bu anlamda Mekran stratejik konumda olan bir yer. Tüm önde gelen akademisyenler, sosyologlar, mühendisler ve alanında uzman isimlerden bu konuda yardım ve iş birliği talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıyı bölgesi

Mekran kenti İran’ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı bir kıyı bölgesi olarak biliniyor. Umman denizi ve Basra Körfezine açılan Mekran, aynı zamanda İran’dan geçen güney-kuzey koridorunun önemli bir limanı sayılan Çabahar limanına ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanından başkentin taşınması talimatı

Öte yandan Temmuz ayında göreve başlayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkentin Tahran’dan başka bir şehre taşınması gerektiğini belirtmiş ve bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif’e talimat verdiğini ifade etmişti. Pezeşkiyan, Tahran’ın başkent olarak kalmasının sürdürülemez olduğunu söyleyerek, “Tahran için ne yaparsak yapalım zaman kaybediyoruz. Ülkenin yeni ekonomik ve siyasi merkezini daha güneye ve denize yakın bir noktaya taşımak zorundayız” demişti.

Başkent Tahran’ın taşınması

Yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip Tahran, 1788 yılından bu yana İran’ın başkenti olarak ülkenin yönetim merkezi konumunda. Ancak hızla artan nüfus ve büyüklük, Tahran’da altyapı sorunlarını ve çevresel zorlukları da beraberinde getiriyor. Hava kirliliği, su kıtlığı gibi problemler, başkentin taşınması gibi alternatif çözümleri gündeme getiriyor.

Başkentin taşınması önerisi, ilk olarak 2005-2013 yılları arasında Mahmud Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanlığı döneminde gündeme gelmişti. O dönemde, başkente alternatif bir yer aramak amacıyla parlamentoda özel bir konsey kurulması kararlaştırılmıştı. Ancak bu süreç sonunda başkentin taşınmasına dair nihai bir karar alınmamıştı.

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