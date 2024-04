İHA'lar İsrail'e ulaştı İran açıklama yaptı: Konu sonuçlanmış kabul edilebilir

ANKARA-EKONOMİ

İran’ın İsrail’e yönelik İHA ve füzelerin kullanıldığı misilleme saldırısı sonrasında, İran BM Daimi Temsilciliği, saldırının misilleme olduğunu belirterek, “Konu sonuçlanmış kabul edilebilir. Ancak İsrail rejiminin yeni bir hata yapması halinde İran'ın yanıtı çok daha sert olacaktır” açıklaması yapıldı.

Daimi Temsilciliğin sosyal medya hesabından da yayımlanan kısa açıklamada, İsrail “haydut rejim” olarak nitelendi, çatışmanın İran ile İsrail arasında olduğu ve ABD’nin uzak durması gerektiği ifadesi de yer aldı. Açıklamanın İran tarafının tansiyonu düşürme isteği olduğu yorumları yapıldı.

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…