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İHA'lar İsrail'e ulaştı İran açıklama yaptı: Konu sonuçlanmış kabul edilebilir

İran, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğunu hedef almasının ardından misilleme amacıyla dün akşam saatlerinde İHA'larla Tel Aviv'e misilleme saldırısı düzenledi. Demir Kubbe tarafından engellenen saldırı sonrası İran BM Daimi Temsilciliği, “Konu sonuçlanmış kabul edilebilir. Ancak İsrail rejiminin yeni bir hata yapması halinde İran'ın yanıtı çok daha sert olacak" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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İHA'lar İsrail'e ulaştı İran açıklama yaptı: Konu sonuçlanmış kabul edilebilir
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ANKARA-EKONOMİ

İran’ın İsrail’e yönelik İHA ve füzelerin kullanıldığı misilleme saldırısı sonrasında, İran BM Daimi Temsilciliği, saldırının misilleme olduğunu belirterek, “Konu sonuçlanmış kabul edilebilir. Ancak İsrail rejiminin yeni bir hata yapması halinde İran'ın yanıtı çok daha sert olacaktır” açıklaması yapıldı.

Daimi Temsilciliğin sosyal medya hesabından da yayımlanan kısa açıklamada, İsrail “haydut rejim” olarak nitelendi, çatışmanın İran ile İsrail arasında olduğu ve ABD’nin uzak durması gerektiği ifadesi de yer aldı. Açıklamanın İran tarafının tansiyonu düşürme isteği olduğu yorumları yapıldı.

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