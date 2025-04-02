  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Macaristan'a çağrı: Ülkeye girerse Netanyahu'yu tutuklayın
Takip Et

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Macaristan'a çağrı: Ülkeye girerse Netanyahu'yu tutuklayın

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), hafta içinde Macaristan'ı ziyaret etmesi beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ülkede tutuklanmasını istedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Macaristan'a çağrı: Ülkeye girerse Netanyahu'yu tutuklayın
Takip Et

New York merkezli HRW'den yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Netanyahu hakkında Kasım 2024'te çıkardığı tutuklama emrine atıfta bulunuldu.

"Macaristan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye girişini engellemeli veya ülkeye girerse onu tutuklamalıdır"

Açıklamada, Macaristan'a, Netanyahu'nun ülkeye girmesi halinde kendisinin tutuklanması çağrısı yapılarak, "Macaristan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye girişini engellemeli veya ülkeye girerse onu tutuklamalıdır." ifadesi kullanıldı.

"UCM üyesi olan" Macaristan'ın topraklarına giren şüphelilerin tutuklanması ve teslim edilmesinde "işbirliği yapmakla yükümlü" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Kendi polis gücü olmayan UCM, tutuklamalarda devletlere güvenmekte." denildi.

Kasım 2024'te tutuklama emirleri çıkarılması sonrası Macar lider Viktor Orban, Netanyahu'yu davet edeceğini ve "eğer gelirse emrin Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini" söylemişti.

Orban'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Macaristan Başbakanı Orban'ın daveti üzerine 2-6 Nisan'da bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştireceği aktarılmıştı.

UCM'ye taraf ülkeler tutuklamakla yükümlü

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

Statünün 89. maddesi uyarınca Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerekiyor.

Netanyahu ve Gallant'ın da Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerle birlikte Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, ve İngiltere, Orta ve Güney Amerika ülkelerinin tamamına yakını ve Afrika ülkelerinin çoğunluğu dahil UCM'ye üye 124 ülkeye seyahat etmekten kaçınmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Pentagon: ABD'nin Orta Doğu'daki askeri kapasitesi artırılacakPentagon: ABD'nin Orta Doğu'daki askeri kapasitesi artırılacakDünya
Kuzey Kore'den ABD ve Japonya'nın ortak füze üretme kararına kınamaKuzey Kore'den ABD ve Japonya'nın ortak füze üretme kararına kınamaDünya
Trump yönetimi, Princeton Üniversitesi'ne sağlanan çok sayıda araştırma fonunu askıya aldıTrump yönetimi, Princeton Üniversitesi'ne sağlanan çok sayıda araştırma fonunu askıya aldıDünya

 

Dünya
Yunanistan'dan uzun vadede 25 milyar Euro'luk savunma programına hazırlık
Yunanistan'dan uzun vadede 25 milyar Euro'luk savunma programına hazırlık
2 bin kişiye personel yetersizliğinden erken tahliye!
2 bin kişiye personel yetersizliğinden erken tahliye!
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: Kosova ve Sırbistan arasında barışçıl bir normalleşme istiyoruz
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: Kosova ve Sırbistan arasında barışçıl bir normalleşme istiyoruz
Yunanistan'dan savunma harcamalarına yönelik dev yatırım!
Yunanistan'dan savunma harcamalarına yönelik dev yatırım!
Gazze Şeridi'nde fırınlar, un ve yakıt krizi nedeniyle iki gündür kapalı
Gazze Şeridi'nde fırınlar, un ve yakıt krizi nedeniyle iki gündür kapalı
ABD'li turist Japonya'ya tabancayla giriş yaptı: Skandal güvenlik açığı
ABD'li turist Japonya'ya tabancayla giriş yaptı: Skandal güvenlik açığı