iPhone'a radyasyon şoku!  Avrupa'da çığ etkisi yaratabilir

Fransa, iPhone 12 model telefonların satışını yaydığı radyasyon seviyesinin eşiğin üstünde olması gerekçesiyle durdurdu. Apple, iddialar üzerine küresel radyasyon kuralları ve standartlarına uygunluk sertifikası aldığını açıkladı.

Fransa'da ülkenin radyasyon denetleme kurulu ANFR, yapılan testlerde iPhone 12'nin Özgül Soğurma Oranı'nın (SAR) yasal olan seviyenin bir miktar üstünde olduğunu göstermesinin ardından modelin satışını durdurma kararı almıştı.

ANFR, Apple'ın "bu uyumsuzluğu sonlandırmak için mevcut tüm yöntemleri kullanmasını" bekliyoruz, "adım atılmazsa tüketicilerin hali hazırda kullanmakta olduğu modeller de geri toplanacak" açıklaması yaptı.

Avrupa'da bir telefonunun yaydığı radyasyon miktarı, 4W/kg'nin altında olması gerekiyor. ANFR, bu miktarın iPhone 12 model telefonda 5,74 W/kg'a çıktığını ortaya koydu.

Avrupa Birliği'nin (AB), bilimsel araştırmalara göre bazı kanser türlerinin oluşma riskini artırabilecek cep telefonlarına maruz kalmayla bağlantılı SAR değerlerine yönelik belirlediği güvenlik sınırları var.

Barrot, Fransa'nın bu bulgularını diğer AB ülkeleriyle de paylaşacak olmasının "pratikte bir çığ etkisi yaratabileceğini" ifade etti.

iPhone 12 model cep telefonları Türkiye'de de büyük oranda kullanılıyor.