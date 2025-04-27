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İran'daki liman patlamasında can kaybı 28'e yükseldi

İran'daki Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 28'e çıktı. Patlamada yaralı sayısı 20'si ağır bin kişiye ulaştı.

Haber Merkezi
AA
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İran'daki liman patlamasında can kaybı 28'e yükseldi
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İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlamadaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Kolivend, "Maalesef şu ana kadar 28 kişi hayatını kaybetti, yaralılardan 20 kişi de yoğun bakımda" dedi.

Patlama sonrasında şimdiye kadar bini aşkın kişinin yaralanarak hastanelere sevk edildiğini aktaran Kolivend, "Yaralıların büyük kısmı taburcu edilirken şu anda 190 kişi halen hastanelerde tedavi görüyor" ifadesini kullandı.

Ne oldu?

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak 800'e yükseldiği duyurulmuştu. Can kaybının da 25 olduğu açıklanmıştı.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de patlamanın şiddeti dikkati çekerken limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü anlaşıldı.

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