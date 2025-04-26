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İran’daki liman patlamasında yaralı sayısı 516'a ulaştı

İran’ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlamada yaralı sayısı 516’ya yükseldi.

Haber Merkezi
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İran’daki liman patlamasında yaralı sayısı 516'a ulaştı
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İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlamada bilanço artıyor.

İran Acil Servisler Kurumundan yapılan açıklamada, patlamada yaralı sayısının 516’ya yükseldiği belirtildi.

Hürmüzgan Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise olay yerine deniz yolu üzerinden ulaşım sağlandığı aktarıldı. Patlamanın nedeninin henüz bilinmediği, ancak patlamanın meydana geldiği yerde çeşitli yanıcı maddelerin bulunduğu ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

Ayrıca kurtarma ve yangın söndürme işlemlerinin tamamlanmasının ardından olayın boyutlarının ayrıntılı bir şekilde inceleneceği ve ihmal tespit edilirse yasal işlem başlatılacağı vurgulandı.

Sabotaj ihtimali zayıf

İran Kriz Yönetimi Sözcüsü Hüseyin Zaferi ise limanda meydana gelen patlamanın konteynerlerdeki kimyasallardan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Önceden yapılan uyarılar, sabotaj ihtimalini azaltıyor, çünkü bu uyarılar daha önce de yapılmıştı" dedi.

Petrol tesisleri patlamadan etkilenmedi

İran Ulusal Petrol Ürünleri Rafineri ve Dağıtım Şirketi ise patlamanın ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki petrol tesislerinin patlamadan etkilenmediğini belirterek, "Şehid Recai Limanı’ndaki patlama ve yangının, rafineriler, yakıt tankları, dağıtım kompleksleri ve petrol boru hatlarıyla hiçbir bağlantısı yoktur" ifadelerini kullandı.

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