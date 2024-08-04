İsrail basını rakamı açıkladı! "1948'de bile böylesi yaşanmadı"

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'nde aylardır devam eden çatışmalarda en az 10 bin asker öldü veya yaralandı.

İsrail ordusunun son verilerine göre ise Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 329'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 689 asker öldü, 4 bin 252 asker yaralandı.

Gazetenin haberinde ayrıca her ay yaklaşık 1000 askerin, Gazze'deki çatışmalarda yaralandıktan sonra Savunma Bakanlığına bağlı fizik tedavi ve rehabilitasyon birimine sevkedildiği kaydedildi.

Haberde, meclisin zorunlu askerlik süresinin uzatılmasını öngören yasa tasarısı onaylanmadan tatile girmesi de eleştirildi.

1948'de bile böylesi yaşanmadı

Haberde ayrıca Gazze'nin güneyinde aktif görev yapan, Nahal Tugayındaki bir askerin babasının, "Askerler, düşman topraklarında, elverişsiz koşullar altında, art arda 10 aydır savaşıyor. İsrail'in girdiği savaşların tarihinde, hatta 1948'de bile böyle bir durum yaşanmadı." ifadesine yer verildi.