ESİAD Başkanı Zorlu: Vergi düzenlemesi tek başına yeterli olmaz

İZMİR / EKONOMİ

İş dünyasında ve kamuoyunda bir süredir tartışılan ve 02.08.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7524 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar devletin gelirlerini artırma ihtiyacını da beraberinde getiriyor. 2024 yılı bütçe gelirlerinin yüzde 87,8’inin vergilerden oluştuğu ve toplam 7.407.707 milyon TL vergi geliri hedeflendiği açıklandı. Kanunun bu amaca hizmet etmesinin yanı sıra temel beklentimiz vergide adaletin sağlanması ilkesinin güvenilir biçimde uygulanması. Asıl olan vergiye konu edilmemiş kazancın takip edilmesi olmalıdır. Kanunda vergi güvenliğine ve kayıt dışılıkla mücadeleye hizmet edecek düzenlemelerin etkili ve eşit şekilde uygulanması da son derece önemli” ifadelerini kullandı.

Atılacak adımlarda vergi düzenlemelerinin hem gelir dağılımında adaletin sağlanmasına hizmet etmesini hem de ülkenin rekabet gücünün hassasiyetle gözetilmesini beklediğini aktaran Zorlu, “Türkiye’nin bir süredir içinde bulunduğu ekonomik koşulların sanayicilerimizin ve iş dünyamızın uluslararası rekabet edebilirliğini olumsuz yönde etkilediği bir gerçek. Üretimde ve istihdamda giderek artan maliyetler, döviz kuruyla ilgili sorunlar, finansmana erişimdeki sıkıntılar ihracata dayalı büyümenin hedeflendiği bir ortamda, dış pazarlarda yerimizin korunmasını oldukça zorlaştırmaktadır” şeklinde konuştu.

Rekabet gücü bakımından güvenilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamının en önemli unsurlar arasında yer aldığını dillendiren Zorlu, “Bu bağlamda, devreden KDV için, iade yerine, başvuru yapılarak vergi dairesinin yapacağı inceleme sonrası gider olarak gösterilmesi; yurt dışından yatırımcı çekmeye çalışırken, yatırım istisnalarının azaltılması ya da kaldırılması gibi düzenlemelerin güven sarsıcı olduğunu ifade ediyoruz” dedi.