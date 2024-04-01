İsrail duyurdu: Asker kaybı 600'e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü açıkladı.

Ordunun internet sitesinden yapılan açıklamada, 77. Tabur'da görev yapan Çavuş Nadav Kohen'in (20) Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, çatışmanın ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600'e yükseldi.

Aynı dönemde 1545'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 3 bin 181 İsrail askeri de yaralandı.