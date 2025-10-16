  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
Takip Et

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinli bir ailenin evini yıktı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
Takip Et

AA muhabirine konuşan El-Muğir beldesi Belediye Başkanı Emin Ebu Alya, İsrail ordusunun iş makineleri eşliğinde Ramallah kentine bağlı Muğir beldesine baskın düzenlediğini söyledi.

İsrail ordusunun beldedeki Vecih Ebu Alya'ya ait evi yıktığını aktaran Ebu Alya, İsrail makamlarının 3 gün önce söz konusu evin "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkım kararını ilettiğini belirtti.

Tel Aviv yönetiminin son zamanlarda aynı gerekçeyle Muğir beldesinde Filistinlilere ait 3 evi yıktığını dile getiren Ebu Alya, İsrail'in aynı bölgede Filistinlilere ait 70'ten fazla evi yıkmakla tehdit ettiğini aktardı.

Ebu Alya, İsrail'in bu yıkımlarla Filistin halkını toplu halde cezalandırdığını, bölgede işgal alanını genişletmek için halkı zorla yerinden ettiğini vurguladı.

"Filistinliler için ruhsat almak neredeyse imkansız"

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kahvenin tadı kaçtı: Bir fincan kahve artık lüks tüketim olduKahvenin tadı kaçtı: Bir fincan kahve artık lüks tüketim olduEkonomi
Konut satışlarında ‘altın ve mevduat’ etkisiyle yeni rekor!Konut satışlarında ‘altın ve mevduat’ etkisiyle yeni rekor!Emlak

 

Dünya
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı: İsrail'den 30 Filistinlinin daha naaşı teslim alındı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı: İsrail'den 30 Filistinlinin daha naaşı teslim alındı
AB, Akdeniz bölgesiyle iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor
AB, Akdeniz bölgesiyle iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor
Ülkede bir ilk: Alkollü bisiklet süren öğretmen görevden alındı
Ülkede bir ilk: Alkollü bisiklet süren öğretmen görevden alındı
İsrail duyurdu: Refah Sınır Kapısı sivil geçişe hazırlanıyor
İsrail duyurdu: Refah Sınır Kapısı sivil geçişe hazırlanıyor
Trump, CIA'ye Venezuela'da operasyon yetkisi verdiğini doğruladı
Trump, CIA'ye Venezuela'da operasyon yetkisi verdiğini doğruladı
Alaska'nın batısını Halong Tayfunu vurdu: 1 kişi öldü, 1500'den fazla kişi yerinden oldu
Alaska'nın batısını Halong Tayfunu vurdu: 1 kişi öldü, 1500'den fazla kişi yerinden oldu