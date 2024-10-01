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İsrail Suriye'ye saldırı düzenledi: Ünlü sunucu hayatını kaybetti

İsrail'in Mezze bölgesinde bulunan İran Büyükelçiliği'ni hedef alan saldırısında, Suriye Devlet Televizyonu sunucusu Safa Ahmed hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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İsrail Suriye'ye saldırı düzenledi: Ünlü sunucu hayatını kaybetti
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Suriye medyası, İsrail'in, başkent Şam'a gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Rejimin haber ajansı SANA'nın yerel saatle 2.51'de geçtiği haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor." ifadeleri yer aldı.

SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı bir diğer haberinde ise İsrail'in, yerel saatle 2.05'te başkentteki saldırıları savaş uçakları ve dronlarla düzenlediği öne sürüldü.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz füzelere ve dronlara karşı koydu ve çoğunu düşürdü. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı, maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan rejim medyası, saldırıda Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şam FM'de yer alan haberde ise Mezze'deki saldırı sonucu yangın çıktığı kaydedildi.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in hedef aldığı belirtilen Mezze bölgesinde İran'ın Şam Büyükelçiliği yer alıyor. İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının dün de Şam'ın güneyindeki Esed köyü, Kudsayya Banliyösü ve Dimas Mahallesi'ndeki bazı askeri noktaları hedef aldığını iddia etmişti.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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