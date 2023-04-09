İsrail, Tel Aviv’e askeri birlik konuşlandırıyor

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın bu akşam güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.

Gallant’ın, toplantının ardından, İsrail polisinin askeri birliklerle desteklenmesi için savunma teşkilatına talimat verdiği belirtildi.

Öte yandan İsrail basını, son dönemde İsraillilere yönelik artan saldırılar üzerine ordu birliklerinin Tel Aviv kentine konuşlandırılacağını duyurdu.

Gallant dün de Batı Şeria'da bazı caddeler ile geçiş noktalarının ve Gazze'deki sınır kapılarının kapalı tutulması uygulamasının güvenlik gerekçesiyle Pesah Bayramı sonuna kadar (12 Nisan) uzatılmasına karar vermişti.