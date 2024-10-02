İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var!

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şam'ın Mezzeh semtinde bir bina, İsrail tarafından hedef alındı. Saldırıda ölenler ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Gazete Duvar'ın derlediği habere göre haberde askeri bir kaynağın saldırının saat 17.25'te gerçekleştiğini, 3 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin de yaralandığını söylediği aktarıldı.

İsrail'in dün Şam'a düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmişti.