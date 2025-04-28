İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! 22 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu sabah saatlerinden bu yana Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında bir evi vurdu. Saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan Hamed Hastanesi yakınındaki bir ev de İsrail güçlerince bombalandı. Saldırıda 7 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğu ve güneyinde yer alan Zeytun, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerine de yoğun şekilde topçu saldırısı düzenledi.

Gazze kentinin güneyindeki üniversite kampüsü çevresi topçu atışlarıyla hedef alındı; kentin doğu bölgelerine de ateş açıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un batısındaki Şafii Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır bombalandı. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Han Yunus'ta dün vurulan bir evin enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail topçu birlikleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile Refah kentlerini ayıran güney bölgesini vurdu.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nda da zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır vuruldu, birçok kişi yaralandı.

Zevayide beldesinde tarım arazisi hedef alındı, 5 Filistinli yaralandı.

Ayrıca Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki bölgeler de İsrail topçu birliklerince hedef alındı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 5 evi yıktı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da El Halil'in batısındaki İzna beldesinin er-Ras bölgesine baskın düzenledi.

Bölge sakini Fuad el-Ciyavi, İsrail ordusuna ait buldozerlerin Iyd ve Halil Naim el-Ciyavi kardeşlere ait 300 metrekarelik 8 kişinin yaşadığı iki daireden oluşan evi yıktığını söyledi.

Fuad Ciyavi, İsrail ordusunun Muhammed ve Usame Yusuf el-Ciyavi kardeşlere ait her biri 150 metrekarelik yapım aşamasındaki iki ev ile Nidal el-Ciyavi'ye ait inşaat halindeki bir evi de yıktığını aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden aylık yayımlanan rapora göre İsrail, mart ayında Batı Şeria'da Filistinlilere ait 58 yıkım eyleminde 87 ev ve yapıyı yıktı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, İsrail askerleri Tubas, Nablus, Beytüllahim, Ramallah, Cenin, El Halil kentlerinin yanı sıra Doğu Kudüs’teki Şufat Mülteci Kampı ve Cebel el-Mubekkir bölgesine baskınlar düzenledi.

Tubas'ta bir genci, Nablus'ta biri kadın 2 kişiyi, Cenin kentinde 3 ve El Halil'de ise 7 kişi gözaltına alan İsrail askerleri, baskın düzenledikleri ev ve iş yerlerinde de hasara neden oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 957 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin evlerini yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail Gazze'de alıkoyduğu 11 Filistinliyi serbest bıraktı

Öte yandan Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu 11 Filistinlinin serbest bırakıldığı aktarıldı.

Serbest bırakılan Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan alınarak sağlık kontrolü için Han Yunus'un doğusundaki Gazze Avrupa Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1747 Filistinlinin tutulduğu tahmin ediliyor.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.