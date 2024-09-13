  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsveç ülkesine dönmeyi kabul eden göçmenlere 30 bin Euro ödemeyi planlıyor
Takip Et

İsveç ülkesine dönmeyi kabul eden göçmenlere 30 bin Euro ödemeyi planlıyor

İsveç'te sağcı hükümet ülkelerine gönüllü dönmeyi kabul eden göçmenlere 30 bin Euro ödenmesini teklif etti. Uzmanlar ise bu planın etkili olmayacağı uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsveç ülkesine dönmeyi kabul eden göçmenlere 30 bin Euro ödemeyi planlıyor
Takip Et

İsveç hükümeti daha fazla göçmenin ülkelerine gönüllü dönüşünü teşvik etmek için yüklü miktarda ödeme yapmayı teklif etti. Plana göre 2026'dan itibaren vatandaşı oldukları ülkeye geri dönmeyi seçenlere yaklaşık 30 bin Euro veya 1 milyon 150 bin liraya karşılık gelen 350 bin İsveç Kronu ödeme yapılacak.

Halihazırda göçmen yetişkinler 10 bin kron, çocuklar 5 bin kron, aile başına ise en fazla 40 bin kron yani 3 bin 500 Euro ödeme yapılıyor.

Teklife destek veren aşırı sağcı İsveç Demokratları partisinden Ludvig Aspling, "Dönmek isteyenlere 1984'den beri ödeme yapılıyor ancak pek bilinmiyordu, miktar küçük ve az sayıda kişi faydalanıyor" dedi.

Aspling tekliften daha çok kişi haberdar olursa ve tutar yükseltilirse dönmeyi kabul edecek kişi sayısının da artacağını söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre hükümetin talebiyle konuya dair uzmanlarca yapılan analiz sonrası "beklenen fayda potansiyel maliyete değmeyecek" denilerek ödenek artırımından kaçınılması tavsiye edilmişti, ancak öneri yine de gündeme getirildi.

Muhafazakâr Başbakan Ulf Kristersson aşırı sağcı İsveç Demokratlarının desteğiyle 2022'de göreve geldikten sonra göç karşıtı önlemler alma sözü vermişti.

İsveç 1990'lardan beri Yugoslavya, Suriye, Afganistan, Somali, İran ve Irak'tan göç aldı. Ancak uyum politikalarında başarıya ulaşmakta zorluk yaşıyor.

Milyarderler listesine 27 Türk! İşte Forbes verilerine göre en zengin Türkler...Milyarderler listesine 27 Türk! İşte Forbes verilerine göre en zengin Türkler...Gündem
Çin, 46 yıl sonra ilk kez emeklilik yaşını yükseltti: Erkekler 63, kadınlar 58 yaşında emekli olacakÇin, 46 yıl sonra ilk kez emeklilik yaşını yükseltti: Erkekler 63, kadınlar 58 yaşında emekli olacakDünya
Dünya
Çin, 46 yıl sonra ilk kez emeklilik yaşını yükseltti: Erkekler 63, kadınlar 58 yaşında emekli olacak
Çin, 46 yıl sonra ilk kez emeklilik yaşını artırdı: Erkekler 63, kadınlar 58 yaşında emekli olacak
ABD'den Türk aktivist Eygi'ye ilişkin açıklama: Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı
ABD'den Türk aktivist Eygi'ye ilişkin açıklama: Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı
Trump, Harris kararını duyurdu: Üçüncüsü olmayacak!
Trump, Harris kararını duyurdu: Üçüncüsü olmayacak!
MÜSİAD Arnavutluk şubesi açıldı
MÜSİAD Arnavutluk şubesi açıldı
Şi Cinping BRICS Zirvesi için Rusya'yı ziyaret edecek
Şi Cinping BRICS Zirvesi için Rusya'yı ziyaret edecek
İngiltere'de ulaşım sistemine siber saldırı
İngiltere'de ulaşım sistemine siber saldırı