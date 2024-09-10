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İsviçre Alpleri'nde 2 bin yıllık Roma askeri kampı keşfedildi

İsviçre Alpleri'nde, 2 bin yıllık Antik Roma'ya ait bir askeri kamp keşfedildi. Keşif bölgenin stratejik önemini ortaya koyarken, Roma tarihine dair önemli bulgular sunduğu aktarıldı.

Haber Merkezi
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İsviçre Alpleri'nde 2 bin yıllık Roma askeri kampı keşfedildi
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İsviçre'nin doğu kısmındaki Alpler'de, Antik Romalılara ait 2 bin yıllık askeri kamp keşfedildi.

Arkeologlar, 2021 yılından bu yana bölgede Roma tarihine dair çalışmalar yürütüyordu. Özellikle Antik Roma'nın Suanetes kabilesiyle karşı karşıya geldiği savaş alanını incelemeye odaklanan ekip, geçen yıl projede yer alan bir gönüllü sayesinde hedeflerine ulaştılar.

Deniz seviyesinin yaklaşık 2 bin 220 metre yukarısındaki dağlarda daha önce bilinmeyen bir askeri kamp alanı buldu.

İsviçre'nin doğusundaki Graubünden Kantonu, yaptığı açıklamada savaş alanının yaklaşık 900 metre yüksekliğinde bir kapm alanı buldukarlını söyledi.

Gözlem kampı olabilir

LiDAR teknolojisi kullanarak bölgeyi detaylıca inceleyen ekip, kampın stratejik açıdan önemli bir konumda olduğunu belirledi. Kampın çevredeki vadileri gözlemlemeye olanak sağladığı düşünülüyor.

Araştırmacılar, askeri kampın üç hendek ve bir duvarla güçlendirildiğini tespit etti. Basel Üniversitesi'nden öğrencilerin de katılımıyla yapılan kazılarda, sapanlarla fırlatılan kurşunlar ve ayakkabı çivileri bulundu. Kurşunlar üzerinde Roma'nın Üçüncü Lejyonu'nun işareti yer alıyor. Bu lejyonun bilinen savaş alanı ile ilişkilendirildiği düşünülüyor.

Graubünden Kantonu, yaptığı açıklamada, "Graubünden'de bir Roma askeri kampının keşfi, 'Roma İsviçre'sine' yönelik arkeolojik araştırmaların büyük sürprizler barındırmaya devam ettiğini bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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