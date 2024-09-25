İtalya, vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmesini istedi

Tajani, Avrupa Halk Partisinin (EPP) Napoli kentindeki toplantısında, İsrail'in hava saldırıları düzenlediği Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da bulunan İtalyanlara yönelik bir soru üzerine Tajani, "Lübnan'da çalışan İtalyanlara her zaman, bu ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmelerini tavsiye ettik. Beyrut'tan Batı'ya halen uçuşlar var. Bu nedenle onlara şu anda ülkeyi terk etmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Tajani, Lübnan'da iş için bulunan İtalyanların sayısının 300'den fazla olmadığını belirterek, çifte vatandaşlığı olan ve Lübnan'dan ayrılmayı düşünmeyen yaklaşık 3 bin kişinin durumunun ise farklı olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonunda yaklaşık 1000 İtalyan askerinin görev yaptığını hatırlatan Tajani, onların da güvenliğini sağlamak üzere çalıştıklarını bildirdi.