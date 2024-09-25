Depremde evleri hasar alanlar dikkat! Avukat uyardı: Zamanaşımına uğrayabilir

Malatya Barosu Avukatlarından Çağdaş Karaoğlan, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremde orta hasarlı olduğu tespit edilen konutlara ilişkin hak sahiplerince çeşitli itirazlar yapıldığını ve hasar durumları geçtiğimiz sene neticelendiğini söyledi.

Karaoğlan, bazı konutların hasar durumlarına ilişkin istisnai olarak hala yargılama ve tespit süreçleri devam etse de, çoğu konutun tespit çalışmaları sona erdiğini, hatta yıkımlarının gerçekleştiğini vurguladı. Avukat Karaoğlan, ancak orta hasarlı olduğu kesinleşmesine rağmen geçtiğimiz sene yayımlanan genelge gereği ağır hasarlı sayılan birçok konutun sahibinin, orta hasar üzerinden eksik tazminat aldığını aktardı.

Hak sahiplerininin bilmesi gerekenler

Karaoğlan, hak kaybı yaşanmaması için bilinmesi gerekenler hakkında konuştu.

Avukat Karaoğlan, 21.11.2023 tarihli İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile, orta hasarlı olduğu tespit edilen konut sahiplerinin 29.12.2023 tarihine kadar güçlendirme ruhsatı başvurusu yapmaları gerektiğini belirterek, “Bu tarihe kadar başvuru yapmayanların yahut başvuru yapıp güçlendirme ruhsatı alamayanların konutlarının ağır hasarlı olarak işlem göreceğini düzenlemiştir. Bu halde 29.12.2023 tarihine kadar bu hususta herhangi bir işlem yapılmayan konutların ağır hasarlı kabul edildiği kesinleşmiştir. Ancak bu durumda olan konut sahiplerinin tamamına yakını, ilk tespitlerin orta hasarlı olması sebebiyle DASK’tan alması gereken tazminatların, yani poliçe bedellerinin ancak yarısını aldılar. Halbuki konutları ağır hasarlı olarak işlem göreceğinden, poliçe bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Konutların artık ağır hasarlı olarak işlem gördüğünün kesinleştiği, hatta birçok konutun da yıkıldığı düşünüldüğünde, yalnızca bu hususun ispat edilmesi suretiyle eksik kalan tazminatlar talep edilebilecektir” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilgili il müdürlüklerinden alınacak olan “konutun ağır hasarlı olarak işlem gördüğüne” ilişkin belgenin temin edilmesi ile başvuru yapılabileceğine değinen Avukat Çağdaş Karaoğlan, ödeme yapılmaması halinde dava yahut Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde dava açılabileceğini belirtti.

“Konunun tarife değişikliği ile ilgisi yok”

Yukarıda değinilen konunun, 25.11.2022 tarihli tarife değişikliğine ilişkin uyuşmazlıklardan farklı olduğunu da söyleyen Karaoğlan, bahsi geçen hususun sadece hasar durumundaki değişme sebebiyle oluşan fark tazminatı olduğuna değinerek, ağır hasarlı olarak işlem gören binaların DASK tazminatlarının da ağır hasar üzerinden alınması gerektiğine kimsenin bir itirazının olamayacağını ifade etti. Benzer durumda olan kişilerin öncelikle ilgili il müdürlüklerinden anılan belgeyi temin etmeleri, konuta ilişkin başka bir kat malikince hasar tespitine ilişkin bir dava da açılmamış olduğunu teyit etmeleri gerektiğini dile getirerek, zamanaşımı süresinin yaklaştığı da düşünüldüğünde hak kayıplarının önüne geçilmesi için bir an evvel uzman bir hukukçuya danışması gerektiğini sözlerine ekledi.