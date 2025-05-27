  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Japonya, Fukuşima santrali yakınındaki toprağı kamu binalarında kullanacak
Takip Et

Japonya, Fukuşima santrali yakınındaki toprağı kamu binalarında kullanacak

Japonya hükümeti, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali çevresinde depolanan toprağın başbakanlık ve diğer devlet binalarının zemininde kullanılacağını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya, Fukuşima santrali yakınındaki toprağı kamu binalarında kullanacak
Takip Et

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya hükümeti düşük seviyeli radyoaktiviteye sahip toprağın projelerde kullanıma uygun olduğunu göstermek amacıyla söz konusu toprağı başbakanlık ofisi ve diğer hükümet binalarının zemininde kullanmayı planlıyor.

11 Mart 2011’de Japonya’nın kuzeydoğusunda meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından toplanan toprakların, devlet dairelerinin arazilerinde çeşitli amaçlarla kullanılması planlanıyor.

"Toprağın güvenliği ve faydaları konusunda kamuoyu daha geniş bir anlayışa sahip olmalı"

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Kabine toplantısında yaptığı açıklamada, toprağın güvenliği ve faydaları konusunda kamuoyunun daha geniş bir anlayışa sahip olması gerektiğini vurguladı.

Düşük seviyeli radyoaktiviteye sahip toprağın, Tokyo ve bazı kentlerde kullanılmasına yönelik girişimler, yerelde muhalefetin karşı durması nedeniyle durdurulmuştu.

Yasalara göre, kilogram başına 8 bin bekerelden fazla radyoaktif sezyum içeren toprağın kamu projelerinde kullanılması yasak.

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurdukRusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurdukDünya
Suudi Arabistan: Hac ibadetini aksatacak hiçbir ihlale izin vermeyeceğizSuudi Arabistan: Hac ibadetini aksatacak hiçbir ihlale izin vermeyeceğizDünya

 

 

Dünya
WSJ: Trump, bu hafta Rusya'ya karşı yaptırımları artırmayı planlıyor
WSJ: Trump, bu hafta Rusya'ya karşı yaptırımları artırmayı planlıyor
Nepalli dağcı Kami Rita, 31. kez Everest'in zirvesine tırmanarak rekor kırdı
Nepalli dağcı Kami Rita, 31. kez Everest'in zirvesine tırmanarak rekor kırdı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk
ABD'de, Biden dönemindeki bazı soruşturmalar genişletiliyor
ABD'de, Biden dönemindeki bazı soruşturmalar genişletiliyor
Macron'dan "tokat" iddialarına yanıt: Şakalaşıyorduk, şaşırdım
Macron'dan "tokat" iddialarına yanıt: Şakalaşıyorduk, şaşırdım
Trump, rüşvetten hüküm giyen Virginia eski şerifini affetti
Trump, rüşvetten hüküm giyen Virginia eski şerifini affetti