Japonya, Fukuşima santrali yakınındaki toprağı kamu binalarında kullanacak

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya hükümeti düşük seviyeli radyoaktiviteye sahip toprağın projelerde kullanıma uygun olduğunu göstermek amacıyla söz konusu toprağı başbakanlık ofisi ve diğer hükümet binalarının zemininde kullanmayı planlıyor.

11 Mart 2011’de Japonya’nın kuzeydoğusunda meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından toplanan toprakların, devlet dairelerinin arazilerinde çeşitli amaçlarla kullanılması planlanıyor.

"Toprağın güvenliği ve faydaları konusunda kamuoyu daha geniş bir anlayışa sahip olmalı"

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Kabine toplantısında yaptığı açıklamada, toprağın güvenliği ve faydaları konusunda kamuoyunun daha geniş bir anlayışa sahip olması gerektiğini vurguladı.

Düşük seviyeli radyoaktiviteye sahip toprağın, Tokyo ve bazı kentlerde kullanılmasına yönelik girişimler, yerelde muhalefetin karşı durması nedeniyle durdurulmuştu.

Yasalara göre, kilogram başına 8 bin bekerelden fazla radyoaktif sezyum içeren toprağın kamu projelerinde kullanılması yasak.