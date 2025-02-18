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Kanada'da uçak ters döndü: 18 kişi yaralandı (Video)

Kanada’da iniş yapan bir yolcu uçağının ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada can kaybı yaşanmadı, 18 kişinin yaralandığı açıklandı.

Haber Merkezi
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Kanada'da uçak ters döndü: 18 kişi yaralandı (Video)
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Kanada’daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağının ters dönmesi sonucu meydana gelen kazanın detayları netleşmeye başladı.

Delta Air Lines’tan yapılan açıklamada, kazaya karışan Bombardier CRJ-900 tipi uçağın firmanın sahibi olduğu Endeavor Air tarafından işletildiği ve 4819 sefer sayılı Delta bağlantı uçuşunu gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine giden uçakta kaza sırasında 76 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 80 kişinin bulunduğu bildirildi.

Kazada can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, 18 kişinin yaralandığı aktarıldı. Firmanın, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'ndan gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan diğer uçuşlarını kaza nedeniyle iptal ettiği belirtildi. Delta Air Lines kazanın nedenine ilişkin açıklama yapmazken, Kanada basını olay sırasında bölgede şiddetli rüzgarların estiğine dikkat çekti.

Firma CEO’su görevlilere teşekkür etti

Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kazadan etkilenenlerin yanında olduklarını belirterek, "Delta ve Endeavor ekibine ve olay yerinde ilk müdahalede bulunan görevlilere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" dedi.

Kazayla ilgili ayrıntıları teyit etmeye çalıştıklarını vurgulayan Bastian, güncel bulguları kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

Uçak ters dönmüştü

ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda henüz kesin bilinmeyen bir nedenle ters dönmüştü. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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