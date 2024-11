Kiev: Rusya bugün Ukrayna'ya büyük bir saldırı düzenleyebilir

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım'da (bugün) Rusya'nın büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceğine ilişkin özel bilgi alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Hazırlıklı olmak adına büyükelçilik bugün kapalı olacak. Büyükelçilik çalışanlarına yerlerinde kalmaları talimatı verildi. ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına hava saldırısı alarmı verilmesi halinde derhal sığınaklara gitmeye hazır olmalarını tavsiye ediyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD Büyükelçiliğinin saldırı uyarısı, Ukrayna'nın savaşın bininci gününde ilk kez Rus topraklarına ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırmasından bir gün sonra geldi.

Ukraine: The U.S. Embassy in Kyiv received specific information of a potential significant air attack on Nov 20. The Embassy will be closed and recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is announced. https://t.co/ah0bpDfULK pic.twitter.com/m8cWXCXT2V