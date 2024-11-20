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Kiev: Rusya bugün Ukrayna'ya büyük bir saldırı düzenleyebilir

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın bugün (20 Kasım) Ukrayna'ya büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceği uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, Kiev'deki ABD Büyükelçiliği'nin kapandığını açıklandı.

Haber Merkezi
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Kiev: Rusya bugün Ukrayna'ya büyük bir saldırı düzenleyebilir
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ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım'da (bugün) Rusya'nın büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceğine ilişkin özel bilgi alındığı belirtildi.

Büyükelçilik talimat verdi

Açıklamada, "Hazırlıklı olmak adına büyükelçilik bugün kapalı olacak. Büyükelçilik çalışanlarına yerlerinde kalmaları talimatı verildi. ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına hava saldırısı alarmı verilmesi halinde derhal sığınaklara gitmeye hazır olmalarını tavsiye ediyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD Büyükelçiliğinin saldırı uyarısı, Ukrayna'nın savaşın bininci gününde ilk kez Rus topraklarına ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırmasından bir gün sonra geldi.

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