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Kıymalar marketlerden toplatılıyor! E. Coli nedeniyle 160 bin kilogram ürün geri çağrıldı

ABD’de gıda sektöründe E. Coli alarmı verildi. McDonald’s’ta soğanlarla başlayan E. Coli toplatmaları havuçlara uzanmıştı. Şimdi de 160 bin kilogramdan fazla taze ve dondurulmuş kıyma için E. Coli çağrısı yapıldı. Marketlerden toplatma kararı alındı.

Haber Merkezi
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Kıymalar marketlerden toplatılıyor! E. Coli nedeniyle 160 bin kilogram ürün geri çağrıldı
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ABD’de E. coli bulaşmış soğan ve havuçların ardından şimdi de dondurulmuş ve taze kıymalar için uyarı yapıldı. Gıda sektöründe E. Coli alarmı verilirken McDonald’s’ta başlayan salgın için incelemeler devam ediyor.  

Kıymalar marketlerden toplantılıyor

Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Teftiş Servisi'ne göre, olası E. coli kontaminasyonu nedeniyle yaklaşık 167 bin pound taze ve dondurulmuş kıyma ürünü geri çağrıldı.

Et dağıtımcıları için soruşturma başlatıldı

Minnesota Tarım ve Sağlık bakanlıkları, Detroit merkezli bir et dağıtımcısı olan Wolverine Packing Co.'dan gelen kıyma ile bildirilen bir grup hastalık arasında bir bağlantı olduğunu fark ettikten sonra, Gıda Güvenliği ve Teftiş Servisi, Minnesota bakanlıklarıyla birlikte soruşturma başlattığını söyledi.

Tarım Bakanlığı kıyma örneğini test etti

Çarşamba günü itibarıyla 15 kişinin hasta olduğu bildirilmişti ve semptomlar 2 Kasım'dan 10 Kasım'a kadar bildirilenler ile başlamıştı. Aynı gün, Gıda Güvenliği ve Teftiş Servisi bir basın bülteninde , Minnesota Tarım Bakanlığı'nın Wolverine'den alınan kıyma örneğini test ettiğini ve bunun E. coli adı verilen zararlı bir bakteri türü içerdiğini bulduğunu söyledi.

Gıda Güvenliği ve Teftiş Servisi, etkilenen tüm ürünlerin bir listesini ve geri çağırmanın parçası olan her ürün etiketinin görsellerini paylaştı. Taze ürünlerin "son kullanma tarihi" 14 Kasım ve dondurulmuş olanların "son kullanma tarihi" 22 Ekim olduğunu söyledi. Geri çağrılan ürünlerde, USDA teftiş işaretinin içinde "EST. 2574B" numarası listeleniyor.

Ürünler ABD’deki restoranlara gönderilmişti

Ürünler ülke çapındaki restoranlara gönderildi ve Gıda Güvenliği ve Teftiş Servisi'nin "bazı ürünlerin restoran buzdolaplarında veya dondurucularında olabileceği konusunda endişe duymasına" neden oldu.

Restoranlara ‘ürünleri servis etmeyin’ çağrısı yapıldı

Restoranları "bu ürünleri servis etmemeye" çağırdı ve tüketicileri "çiğ et ürünlerini güvenli bir şekilde hazırlamaya" teşvik etti ve bakterileri uygun şekilde öldürmek için tüm sığır eti ürünlerini 160 derece Fahrenheit'e kadar pişirmelerini tavsiye etti.

E. coli riskli ürünler geçen ay bazı McDonald 's ve Quarter Pounders'larda tespit edilmişti.

İlk vakalarda bakteri hamburgerlerde kullanılan soğanla ilişkilendirilmişti. Cleveland Clinic'e E. Coli bakterisi göre bağırsak kanamasına, kanlı ishale ve böbreklerdeki kan damarlarına zarar verebilen hemolitik üremik sendroma neden oluyor.

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