Kokain inekleri: Uyuşturucu kartellerinin yeni yöntemi!

The Telegraph’ın haberine göre, uyuşturucu kartelleri, ölü ve hastalıklı sığırlarla dolu, 200 metreyi bulan eski canlı hayvan gemilerini kokain kaçakçılığında kullanıyor. Ağır koku, hijyen dışı koşullar ve hayvan atıkları, polis ve sınır güvenlik ekiplerinin bu gemilere kapsamlı arama yapmasını zorlaştırıyor.

İstihbarat kaynaklarına göre binlerce hayvan taşıyan bu gemiler, Karayipler ve Güney Amerika boyunca seyrederek yükleme noktalarından alınan kokain paketlerini çeşitli gizli bölmelere saklıyor.

Kartellerin kokain sevkiyatında izlediği yöntem

Brezilya’nın Santos ve Belem limanları ile Kolombiya’nın Cartagena limanından 10.000’e kadar sığır bu gemilere yükleniyor. Mürettebat, 4 ila 10 ton arasında değişen miktarlardaki kokaini tahıl silolarına ve geminin gizli bölmelerine yerleştiriyor. Sevkiyatların değerinin 450 milyon sterline kadar çıkabildiği bildiriliyor.

Gemiler genellikle Panama ve Tanzanya gibi denetimi gevşek bayraklar taşıyor ve belgelerde Lübnan veya Mısır’a gidiyor gibi gösteriliyor. Atlantik’in ortasında kokain paketleri GPS cihazlarıyla suya bırakılıyor; hızlı tekneler bu paketleri alarak Belçika ve Hollanda’ya ulaştırıyor.

Neden durdurulması bu kadar zor?

Yetkililere göre bu gemilere el koymak “lojistik bir kâbus” olarak tanımlanıyor. Binlerce sığırın tahliye edilmesi, sağlık ve temizlik maliyetleri, operasyonu neredeyse imkânsız hâle getiriyor. Ayrıca yoğun hayvan kokusu nedeniyle narkotik köpekleri etkisiz kalıyor.

MAOC-N uzmanları, uyuşturucunun geminin neresinde saklandığına dair kesin istihbarat olmadığı sürece arama izni alınmasının oldukça zor olduğunu belirtiyor. Son 18 yılda Avrupa’ya kokain taşıyan sadece bir canlı hayvan gemisinin yakalanabilmiş olması da bunun en önemli göstergesi.

Orion V operasyonu örneği

24 Ocak 2023’te İspanyol polisi, Avrupa sularında ilk kez bir sığır gemisinde kokain ele geçirdi. Kolombiya’dan Lübnan’a giden Orion V adlı gemide, 1.750 inek arasında tahıl silolarına gizlenmiş 4.500 kilogram kokain bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 82 milyon sterlin olduğu açıklandı.

Togo bayraklı gemi Las Palmas’a çekildi ve dokuz farklı milletten 28 mürettebat gözaltına alındı.

Avustralya’da ortaya çıkan benzer kaçakçılık yöntemi

Geçtiğimiz hafta Avustralya polisi, koyun taşıyan bir gemiden 84 milyon sterlinlik kokain sızdırıldığını tespit etti. Balıkçılar tarafından kıyıya vurmuş halde bulunan paketlerin, Fremantle Limanı’na gitmekte olan Al Kuwait isimli canlı hayvan gemisinden denize bırakıldığı iddia edildi.

Olayla ilgili olarak gemi mürettebatından bir kişi ve kıyıda paketi toplamaya çalıştığı belirtilen üç kişi gözaltına alındı.