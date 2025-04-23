  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'nin vizesini iptal ettiğini duyurdu
Takip Et

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'nin vizesini iptal ettiğini duyurdu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD tarafından verilen vizesinin iptal edildiğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'nin vizesini iptal ettiğini duyurdu
Takip Et

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin vizesini iptal ettiğini, bu sebeple ABD'ye şimdilik seyahat edemeyeceğini söyledi.

Vizesinin iptal edildiğini esprili bir dille anlatan Petro, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek şu ifadeleri kullandı:

"Artık gidemiyorum çünkü vizemi iptal ettiler. Aslında vizeye ihtiyacım yoktu ama olsun. Donald Duck'ı zaten birkaç kez görmüştüm, artık başka şeyler göreceğim. Burada bazı şeylere hazırlıklı olmalıyız."

Petro, vizesini iptal eden ABD'yi eleştirerek, "Hitler ve Mussolini'nin hukuki tezlerine karşı insanlığı, demokrasiyi ve cumhuriyetin temellerini savunan ABD'ye, bir adalet mahkemesi ve yüksek mahkeme gibi davranması gerektiğini hatırlatıyorum." diye konuştu.

Kolombiya basınına göre, bu kararın arkasında son dönemde iki ülke arasında yaşanan göçmen krizinin etkisi bulunuyor. Ocak ayında ABD'nin bazı Kolombiyalı göçmenleri sınır dışı etmesi, iki ülke arasında diplomatik gerilime neden olmuştu.

Kolombiya'yı 27 Mart'ta ziyaret eden ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile Petro'nun göç politikaları konusunda anlaşmazlık yaşadığı, bu görüşmenin ardından Petro'nun vizesinin iptal edilmiş olabileceği öne sürülüyor.

ABD, 1996'da dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Ernesto Samper'in seçim kampanyasına uyuşturucu kartellerinden para girdiği iddiaları nedeniyle Samper'in vizesini iptal etmişti.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turuna çıkıyorABD Başkanı Trump, Orta Doğu turuna çıkıyorDünya
Motorine zam geldi, tablo değişti: İşte 23 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam geldi, tablo değişti: İşte 23 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Konut kredisinde oranlar güncellendi! 1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL?Konut kredisinde oranlar güncellendi! 1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL?Ekonomi
23 Nisan coşkusu! Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı23 Nisan coşkusu! Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandıGündem

 

Dünya
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi
Zehirli değil, tadın gizemlerini aydınlatıyor! Bilinen en acı madde bulundu
Zehirli değil, tadın gizemlerini aydınlatıyor! Bilinen en acı madde bulundu
Çin'de 10 yaşındaki Japon çocuğu bıçakla öldüren saldırgan idam edildi
Çin'de 10 yaşındaki Japon çocuğu bıçakla öldüren saldırgan idam edildi
İran-ABD görüşmeleri 26 Nisan'a ertelendi
İran-ABD görüşmeleri 26 Nisan'a ertelendi
Japonya'nın Yasukuni Tapınağı'na Çin protestosu
Japonya'nın Yasukuni Tapınağı'na Çin protestosu
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Direktörü Ronen Bar görevini ne zaman bırakacak?
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Direktörü Ronen Bar görevini ne zaman bırakacak?