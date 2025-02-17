Kremlin'den açıklama: Rubio ve Lavrov görüşmesini Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak

Kremlin'in açıklamasına göre, yarın Suudi Arabistan'da ABD'li yetkililerle yapılacak görüşmelere Rusya'yı temsilen Dışişleri Bakanı Lavrov ve Putin'in danışmanı Ushakov temsil edecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşı ile ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile büyük olasılıkla Suudi Arabistan'da bir araya gelebileceğini söylemesinin ardından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün Suudi Arabistan'a gitti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, cumartesi günü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Rubio'nun Suudi Arabistan'da Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Rus yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Peskov soruları yanıtsız bıraktı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov'un yarın Suudi Arabistan'da ABD'li yetkililerle görüşeceğini, iki ismin bugün başkent Riyad'a uçacağını belirtti. Peskov, ABD ve Rusya liderlerinin bu ay Suudi Arabistan'da yüz yüze görüşüp görüşmeyeceği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Ukrayna görüşmeye davet edilmedi

ABD'nin Axios haber sitesinin konu hakkında doğrudan bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, üst düzey ABD'li ve Rus yetkililer Ukrayna savaşını bitirme konusunda olası bir anlaşmayı ve Trump ile Putin arasında gerçekleşecek olası bir görüşme için hazırlıkları ele almak üzere 18 Şubat Salı günü Suudi Arabistan'da bir araya gelecek.

Axios da haberinde görüşmeye Rusya tarafından kimlerin katılacağının henüz belli olmadığını aktarırken, bir kaynak, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un görüşmelere katılmasının olası olduğu bilgisini vermişti. İsrail ziyaretinin ardından Rubio'nun Suudi Arabistan'a ulaştığı belirtilirken, Axios'a bilgi veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın toplantı için davet almadığını söyledi. Zelenskiy, "Stratejik ortaklarla görüşme yapmadan önce böyle bir toplantı yapmak garip. Hatırladığım kadarıyla Rusya böyle bir stratejik ortak değil" değerlendirmesinde bulundu. Üst düzey bir Ukraynalı yetkili de Ukrayna'nın aldığı tek davetin 'medyadaki haberler aracılığıyla olduğu' bilgisini verdi.

Trump: Putin de Zelenskiy de savaşı sona erdirmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump da Daytona 500 yarışını izlemek üzere uçağa binişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinin 'çok yakında' olabileceğini kaydederek Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak istediklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak üzere çaba gösterdiğini kaydeden Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le ne zaman görüşeceği sorusuna, "Çok yakında olabilir. Yakında olacak" diye yanıt verdi. Putin'in ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin savaşı sona erdirmek istediğini söyleyen Trump, "Bence (Putin) savaşı durdurmak istiyor. Bunu görüyorum. Bunu uzun uzun konuştuk" ifadesini kullandı.

Trump, "Birlikte hareket ediyoruz. Rusya-Ukrayna arasında bir barış sağlamaya çalışıyoruz ve bunun için sıkı çalışıyoruz. Bu hiç başlamaması gereken bir savaştı" dedi.

İngiltere: Askerlerimiz savaş sonrası barış gücü olarak bölgeye gidebilir

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer da açıklamada bulundu. İngiltere'nin Daily Telegraph gazetesi için bir makale kaleme alan Starmer, 'savaş sonrası barışı gücü' olarak İngiltere askerlerini Ukrayna'ya göndermeye hazır olduklarını söyledi. İngiltere askerlerini 'tehlikeye atma kararını' kolay bir şekilde ele almadığını anlatan Starmer, Ukrayna'da kalıcı barışı sağlamanın Putin'i daha fazla saldırganlıktan caydırmak için temel öneme sahip olduğunu savundu.

Reuters'ın aktardığına göre, Starmer'ın İngiltere askerlerinin Ukrayna gönderilebileceği yönündeki açıklaması aynı zamanda bu yönde ilk defa açıkça bir beyanda bulunması oldu. Starmer, daha önce, müzakere edilen bir barış anlaşmasında rol oynamak istediklerini söylemişti. Starmer, yazısında, 'gerekli olursa kendi askerlerini sahaya göndererek' Ukrayna'ya verilen güvenlik garantilerine katkıda bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.