  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Miçotakis, Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin ‘soğukkanlık’ çağrısında bulundu
Takip Et

Miçotakis, Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin ‘soğukkanlık’ çağrısında bulundu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, son günlerde sismik hareketliliğin arttığı Ege Denizi'ndeki adalarda yaşayanlardan soğukkanlı olmalarını istedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Miçotakis, Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin ‘soğukkanlık’ çağrısında bulundu
Takip Et

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe karşı "soğukkanlı" olunmasını istedi.

Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB) Brüksel'deki ilk savunma konulu zirve toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avrupa'nın savunma konusunda daha çok otonomluğa ihtiyaç duyduğunu savunan Miçotakis, Avrupa'ya füze savunma kalkanı oluşturmak gibi faaliyetler için 100 milyar avroluk bir fon oluşturulmasını önerdiğini kaydetti.

Miçotakis'ten sismik hereketlilikle ilgili 'soğukkanlılık' çağrısı

Gazetecilerin son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin sorusu üzerine, Miçotakis, Yunanistan'ın yoğun bir jeolojik olayla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Miçotakis, "Ada sakinlerimizden her şeyden önce soğukkanlı olmalarını ve Sivil Koruma birimlerinin yönlendirmelerine uymalarını istiyorum." diye konuştu.

Büyük deprem için önlemler masaya yatırıldı

Santorini başta olmak üzere Ege adalarında artan sismik hareketlilik ile Atina Jeodinamik Enstitüsünün verilerine göre bölgede 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde minik deprem yaşanması, uzmanları ve hükümeti harekete geçirmişti.

Başbakan Miçotakis liderliğindeki hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla dün akşam yapılan toplantıda bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırılmıştı.

Eğitime deprem arası verildi

Tedbir amaçlı Santorini dahil 4 adadaki okullarda bir günlüğüne eğitime ara verilmesi kararlaştırılmış, kültürel etkinlikler iptal edilmiş, halktan kapalı ortamlarda toplu halde bulunmaktan kaçınmaları istenmişti.

Santorini'ye tedbir amacıyla arama kurtarma ekibi ve insansız hava araçları sevk edilmiş, Ada'da arama kurtarma ekipleri için çadırlar kurulmuştu.

Öte yandan, olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzların boşaltılması istenmişti.

Ege Denizi'nde 6 günde 570 deprem meydana geldiEge Denizi'nde 6 günde 570 deprem meydana geldiGündem
Deprem fırtınasının ardından Bodrum’da tedirgin eden çekilmeDeprem fırtınasının ardından Bodrum’da tedirgin eden çekilmeGündem
Ege'deki depremler nedeniyle pek çok kişi Santorini Adası'nı terk ediyor! Atina uçak bileti fiyatları arttıEge'deki depremler nedeniyle pek çok kişi Santorini Adası'nı terk ediyor! Atina uçak bileti fiyatları arttıDünya
Dünya
Ege’deki depremler Santorini Adası'nda toprak kaymalarını tetikledi
Ege’deki depremler Santorini Adası'nda toprak kaymalarını tetikledi
Tunus'ta 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi
Tunus'ta 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi
Trump ve Putin buluşacak! Kritik görüşme Türkiye'de mi yapılacak?
KRİTİK GÖRÜŞME TÜRKİYE'DE Mİ YAPILACAK?
Moskova'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Moskova'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Solingen kundaklamasının zanlısı suçunu itiraf etti! 4 Türk kökenli vatandaş ölmüştü
Solingen kundaklamasının zanlısı suçunu itiraf etti! 4 Türk kökenli vatandaş ölmüştü
Azerbaycan Hava Yolları, Rusya'nın Astrahan şehrine uçuşları durdurdu
Azerbaycan Hava Yolları, Rusya'nın Astrahan şehrine uçuşları durdurdu