Moldova’da genel seçimi AB yanlısı iktidar partisi kazandı

Oyların yaklaşık yüzde 98’inin sayılmasıyla birlikte AB yanlısı Eylem ve Dayanışma Partisi’nin (PAS) oy oranı yüzde 49,54 olurken, Rusya yanlısı muhalif Vatansever Blok’un (BEP) oy oranı yüzde 24,57 seviyesinde kaldı.

Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre Rusya yanlısı Alternatif Blok’un oy oranı yüzde 8,07 olurken, Doğu ve Batı arasında dengeli bir politika talep eden popülist Bizim Parti’nin oy oranı ise yüzde 6,25 olarak kaydedildi. Sağ eğilimli Yurtta Demokrasi partisinin oy oranı ise yüzde 5,66 oldu.

Moldova Merkezi Seçim Komisyonu, oy kullanma işleminin yerel saatle 21.00’de sona ermesinin ardından seçimlere katılımın yaklaşık yüzde 52 olarak gerçekleştirdiğini duyurdu. Nüfusunun önemli bir kısmı yurt dışında yaşayan ülkedeki genel seçimde, oyların yüzde 16’sından fazlasına tekabül eden yaklaşık 264 bin oy, yurtdışında kullanıldı. 101 üyeli parlamentonun üyelerini belirlemek için gerçekleştirilen seçimlerde 15 siyasi parti, dört seçim koalisyonu ve dört bağımsız aday yarıştı. Sonuçlar, iktidar partisi PAS’ın kan kaybetmesine rağmen parlamentoda çoğunluğu koruyacağını ve Rusya yanlısı parti veya ittifaklardan biriyle koalisyon oluşturmak zorunda kalmayacağını ortaya koydu.

PAS, dört yıl önceki seçimlerde yüzde 52,8 oranında oy alarak tek başına iktidar olmuştu. Batı ve AB yanlısı Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Pazar sabahı oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada Rusya’nın seçimlere büyük çaplı müdahalede bulunduğuna ilişkin iddialarını yinelemişti Sandu, "Barışı korumak için oy verdiğini" belirterek, Moldova’nın geleceğinin AB’de olduğunu söylemişti. PAS lideri Igor Grosu ise sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya’nın seçim sürecini müdahale girişimleri çok büyük oldu" demiş ve devlet kurumlarının oy verme işleminin güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak için çaba gösterdiğini ifade etmişti.

Muhalefet, vatandaşları protestoya çağırdı

PAS’ın ana rakibi olan ve sol eğilimli partilerden oluşan Vatansever Blok’un (BEP) liderliğini üstlenen eski Cumhurbaşkanı Igor Dodon ise sonuçlar açıklanmaya başlanmadan galibiyetlerini ilan ederek vatandaşları Pazartesi günü parlamentonun önünde protestoya davet etti.

Moldova vatandaşlarına seçimlere rekor düzeyde katılım için teşekkür eden Dodon, hükümete iktidardan ayrılma çağrısı yaptı. Moldova halkının Pazartesi günü parlamentonun önünde kullandığı oyları savunacağını vurgulayan Dodon, "Ülkemizin istikrarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlar oylarını kullandı. Hoşlarına gitmese de bu oylara saygı göstermek zorundalar" dedi.

Oy kullanma süreci olaylı geçti

Seçim günü, AB yanlısı seçmenlerin yoğunlukta olduğu İtalya, Romanya, İspanya ve ABD’deki oy kullanma noktalarında bomba ihbarları yapıldı. Benzer durumlar Moldova’da da yaşandı. Seçim ve devlet web sitelerine siber saldırıların da yaşandığı kaydedilirken, polis oy kullanma işlemi sonrasında huzursuzluk çıkarmayı planladıklarından şüphelenilen üç kişiyi gözaltına aldı. Cumhurbaşkanı Sandu, seçimlerden önce yaptığı açıklamada da parlamento seçimlerini "tarihin en önemli seçimleri" olarak tanımlamış ve Rusya’nın yapay zeka destekli bir propaganda yürüterek ülkeyi Avrupa Birliği rotasından çevirmeye çalıştığını savunmuştu. Başbakan Dorin Recean da seçimlerden önce Rusya’nın ülkeye karşı hibrit savaş için yüzlerce milyon euro harcadığını ve seçimlerin "ülkenin geleceği için nihai mücadele" olduğunu ileri sürmüştü.

Merkezi Seçim Komisyonu, seçimlerden iki gün önce Rusya yanlısı iki partinin seçimlere katılımına yasak getirmişti. Rusya’nın seçimlere müdahalesine ilişkin iddiaların ardından gelen karar, Moldova’ın Kalbi ve Büyük Moldova partilerinin katılımını yasadışı finansman, seçmenlere rüşvet dağıtma ve beyan edilmemiş yabancı fonlar ile gerekçelendirilmişti.

Rusya, Kişinev’in müdahale iddialarını defalarca reddetmiş ve geçtiğimiz hafta bu suçlamaları "Rusya karşıtı" ve "asılsız" olarak nitelendirmişti.