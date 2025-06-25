NATO Zirvesi devam ediyor: Trump ve Zelenski bir araya gelecek

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler temaslarını sürdürüyor. Resmi oturum saat 11:30 itibarıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

Saat 16:00’da ABD Başkanı Donald Trump’ın, 17:30’da ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Zelenski ve Trump bir araya geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD Başkanı Donald Trump, bugün NATO Zirvesi kapsamında bir görüşme gerçekleştirecek.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı’ndan üst düzey bir kaynak tarafından AFP’ye verilen bilgiye göre, liderlerin yerel saatle 13:30’da (TSİ 14:30) başlaması planlanan görüşme öncesinde kısa açıklamalarda bulunmaları bekleniyor.