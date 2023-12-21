NYT yazdı: Rusya, Türkiye ve Fas'taki limanlarla yaptırımları deliyor

NYT, Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle "Fas ve Türkiye gibi savaşta tarafsız pozisyon alan ülkelere yöneldiğini ve buralardaki limanları teknolojik aletlerin tedariki için kullandığını" öne sürdü.

Haberde, ürünlerin limanlardan Rusya'ya giden gemilere yerleştirildiği, daha sonra da Rus e-ticaret sitesi Nag'ın depolarına götürüldüğü iddia edildi.

NYT, Rus devletine ait bir resmi belgede, Türkiye'deki limanlardan bu yıl martta yapılan bir tedarik işlemine ilişkin "yaptırımlarla getirilen kısıtlamaların başarıyla aşıldığının" ifade edildiğini yazdı. Belgenin tarihine, kim tarafından kaleme alındığına ya da tedarik sürecinde Türkiye'deki hangi limanların kullanıldığına dair detay paylaşılmadı.

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Haberde, Moskova merkezli elektronik firması ProSoft'un yaptırımların ardından ABD, Avrupa ve Japonya menşeli birçok mikroçip ve sensörü, Fas devleti tarafından işletilen Tanger-Med limanı üzerinden tedarik ettiği savunuldu.

Cebelitarık'ta yer alan limanda, özellikle Çin ve Tayvan'dan gönderilen bir sürü teknolojik ekipmanın da Rusya'ya giden gemilere yüklendiği öne sürüldü. Tanger-Med'deki liman işletmesinden adının paylaşılmasını istemeyen bir yetkili, farklı gemicilik firmalarına yer kiraladıklarını, burayı kullanan gemilerle ilgili "bilgileri olmadığını ve sorumluluk kabul etmediklerini" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl 24 Şubat'ta başlattığı savaşın başından beri ProSoft'un bu liman üzerinden yaklaşık 10 milyon dolarlık ekipman tedarik ettiği ileri sürüldü.

Ayrıca Nag'in yanı sıra CS Distribution, 3Logic Distribution ve 4Telecom gibi Rus e-ticaret sitelerinin, bu tedarik rotaları sayesinde Cisco, IBM, HP, Juniper, Ericsson ve Nokia gibi ABD ve Avrupa menşeli firmaların ürünlerini sattığı belirtildi.