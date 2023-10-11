Peskov: İsrail'deki çatışma bölgeye yayılabilir 

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İsrail ile Filistinlileri karşı karşıya getiren çatışmanın "endişe verici olmaktan öte" olduğunu ve büyüyerek bölge dışındaki alanlara yayılma riski taşıdığını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Durum endişe verici olmaktan da öte. Büyüyerek ve Arap-İsrail çatışmasının mevcut bölgesinden taşarak tehlikeli olma potansiyeline sahip" diye konuştu.

Peskov, çözüm arayanların siyasi irade göstermeleri, ancak "asabi" olmamaları gerektiğini söyledi.