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Putin, yabancılara ait dondurulan varlıkların kullanılmasın izin verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların dondurulan varlıklarına karşılık Rusya’daki yabancılara ait bazı dondurulan varlıkların kullanılabilmesine izin verdi.

Haber Merkezi
AA
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Putin, yabancılara ait dondurulan varlıkların kullanılmasın izin verdi
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Rusya’daki bazı yabancı varlıkların dolaşımına ilişkin ek geçici tedbirler alındı. Putin’in imzaladığı kararnameye göre Rusların dondurulan varlıklarına karşılık Rusya’daki yabancılara ait bazı dondurulan varlıkların kullanılabilmesine izin verilirken, tedbirlerde öncelik yurt dışı yatırımları dondurulan bireysel yatırımcılara verilecek.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 6 Eylül’de yaptığı açıklamada, yaklaşık 3,5 milyon Rus vatandaşına ait 1,5 trilyon ruble (yaklaşık 16,3 milyar dolar) değerindeki varlıkların yurt dışında dondurulduğunu söylemişti.

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