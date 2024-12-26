Putin'den ateşkes açıklaması: Karşı değiliz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna ile olası barış görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Vladimir Putin, barış görüşmelerine hazır olduklarını bildirirken gerekli olması durumunda daha güçlü silahları da kullanabileceklerini ifade etti.

"Rusya-Ukrayna ateşkes müzakerelerine Slovakya ev sahipliği yapmaya hazır, karşı değiliz"

Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmayı artık bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ukrayna'nın kabul etmesi hâlinde Slovakya'nın ev sahipliğinde barış görüşmelerinin başlayabileceğini belirten Vladimir Putin her türlü ihtimale hazır olduklarına işaret etti.

"Cephede başarılı olmaya devam edeceğiz"

Putin ayrıca "tarihi bir icat" olarak nitelendirdiği Oreşnik balistik füzesinin de ihtiyaç duyulduğunda kullanılabileceğine vurgu yaptı. Putin ayrıca doğu cephesinde gösterdikleri başarıya değinerek "Cephede başarılı olmaya devam edeceğiz." dedi. Putin başarılarıyla ilgili "Tanrı bizimle birlikte" yorumu yaptı.

"Trump Yönetiminin ne yapacağını bilmiyoruz"

Vladimir Putin ayrıca Ukrayna'nın NATO üyeliği süreci ile ilgili de yorumda bulundu. Putin "Joe Biden Yönetimi Ukrayna'nın NATO üyeliğini 10 sene ertelemişti. Donald Trump Yönetiminin ne yapacağını bilmiyoruz. Göreceğiz." dedi

Putin ayrıca Ukrayna'yı gaz sevkiyatını engelleyerek Avrupa'yı cezalandırmakla suçladı.

Bugün öğle saatlerinde ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ateşkes hakkında konuşmuş ve şu an yapılacak bir ateşkesin Ukrayna'ya yarayacağını belirtmişti. Lavrov, Ukrayna'daki çatışmayı bitirmeye yönelik söylemleri "boş söz" olarak nitelendirmişti.