Rubio: USAID ülke çıkarlarına hizmet etmiyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugünkü Kosta Rika ziyareti sırasında Devlet Başkanı Rodrigo Chaves ile ortak bastın toplantısı düzenledi.

Burada gazetecilerin USAID’in yaptığı insanı yardımların kesilmesiyle ilgili sorularını cevaplayan Rubio, USAID’ı eleştirdi ve "Bu organizasyonun yeterliliği hakkında gerçek sorularım var, ya da (tartışmaları) siyasi bir nokta yapmak amacıyla kasıtlı olarak sabote edip etmediklerini merak ediyorum." şeklinde konuştu.

Rubio ABD'nin dış yardımlara karşı olmadığını belirterek, "Ancak dış yardım hayırseverlik değildir, ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet etme amacıyla vardır. Dışişleri Bakanı olarak ben ve Başkan Donald Trump Beyaz Saray'da olduğu sürece harcayacağımız her dolar, ulusal çıkarlarımıza hizmet eden 1 dolar olacak." dedi.

USAID’in "ulusal çıkarlara hizmet etmeyen, hakkında sorular olan programları” olduğunu dile getiren Rubio, kurum üzerinden paranın nereye gittiğinin belli olmadığını, aradaki taşeronlar nedeniyle bazen paranın ancak yüzde 13'ünün alıcıya ulaştığını öne sürdü.

Basın toplantısında Kosta Rika Devlet Başkanı Chaves de Rubio'ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, iki ülkenin düzensiz göçmenler, organize suçlar, siber güvenlik ve teknoloji gibi alanlarda işbirliği yapacağı bilgisini verdi.

USAID tarafından finanse edilen tüm "dış kalkınma yardımları "askıya alınmıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen tüm dış yardımların 27 Ocak'ta durdurulduğu bildirilmişti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tüm dış yardımların durdurulması kararının ardından "hayati insani yardımların" sürdürülmesi konusundaki ek feragate onay vermişti.

Rubio, dün de El Salvador gezisi sırasında USAID direktör vekilliği görevini yürüteceğini açıklamıştı.

Öte yandan Trump'ın, USAID'i Dışişleri Bakanlığına bağlayacak başkanlık kararnamesi hazırladığı iddia ediliyor.