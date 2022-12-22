Rusya, batılı şirketlerden aldığı gaza tavan fiyat uygulayacak
Rusya, bazı Batılı şirketlerle ortak projelerden alınan gaza tavan fiyat uygulayacak.
Rus enerji şirketi Gazprom, Alman Wintershall ve Avusturyalı OMV şirketiyle bulunduğu bazı ortak projelerden aldığı doğalgaza belirlenecek fiyattan fazla ödemeyecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus enerji sektörüne yönelik bazı yaptırımlarına ilişkin karşı yaptırım kararı alındı.
Gazprom’un OMV ve Wintershall ile Rusya’da ortak faaliyet gösterdiği bazı doğalgaz sahalarını kapsayan kararnameye göre, Rus şirket buradan aldığı doğalgaza Rus hükümetinin belirleyeceği tavan fiyattan fazla ödeme yapmayacak.
Karşı yaptırımların Urengoy ve Yujno-Russkoye gaz sahalarını kapsadığı ifade edilen kararnamede, Rus hükümetine tavan fiyatı 10 gün içerisinde belirleme talimatı verildi.
Avrupa Birliği, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rus enerji sektörüne kapsamlı yaptırımlar uygulama kararı almıştı.