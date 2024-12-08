Rusya: Esad Suriye’den ayrıldı

Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi sona erdi. 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş, muhaliflerin 12 günlük ilerleyişin ardından bu sabah başkent Şam’ı ele geçirmesiyle noktalandı. Beşar Esad’ın nerede olduğu henüz bilinmezken, ülkeyi terk ettiği iddia ediliyor.

Rusya, Suriye’deki gelişmelerle ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Esad ülkeyi terk etti. Suriye’deki Rus üslerinde yüksek alarm seviyesine geçildi" ifadelerini kullandı.

Esad, Rusya veya İran'da olabilir

2000'lerin başında Suriye Devlet Başkanı olarak göreve gelen Hafız Esad'ın oğlu Beşar Esad'ın 2011 yılında başlayan iç savaştan bu yana en büyük destekçileri Rusya ve İran oldu. Esad'ın nerede olduğunu bilinmiyor ancak Suriye dışında Rusya ve İran'dan başka bir yere gidemeyeceği düşünülüyor.

Rusya Ukrayna'ya odaklanmış durumda

Rusya'nın 10 yılı aşkın süredir Suriye Devlet Başkanı Esad'a verdiği destek koltuğunu kaybetmemesine yardımcı oldu. Ancak silahlı muhalif gruplar, 27 Kasım'da ilerleyişine başladığında Esad rejimi, Rusya'dan beklediği desteği alamadı. Rusya, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'na odaklanmış, son günlerde Rusya'nın Ukrayna cephesinde de çatışmalar artmıştı.

"En büyük kaybeden Rusya ve İran"

Uluslararası basında en büyük kaybedenlerin Rusya ve İran olduğu yazıldı. Her ikisi de 2011'de ayaklanmalar başladığından beri rejimi desteklemede etkili oldular. Rusya için Suriye, Orta Doğu'daki en güçlü müttefiki Moskova'ya bölgede nüfuz sağlıyor.

Esad, Moskova'nın desteği karşılığında Rusya'nın Tartus'ta bir deniz üssüne ve Lazkiye'de bir hava üssüne sahip olmasına izin verdi. Bu, Rusya'ya Akdeniz'de önemli bir stratejik deniz varlığı ve bölge genelinde hava kabiliyeti sağladı.

Ancak muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı ilerleyişe karşılık olarak Esad, Rusya'dan beklediği desteği alamadı. Rusya neredeyse tamamen Ukrayna'daki savaşına odaklanmış durumda.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, göreve başladıktan "24 saat içinde" Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sona erdireceğini söyledi ancak bunu nasıl yapacağı bilinmiyor.

İran'ın gözü İsrail'de

Esad'ın bir diğer müttefiki İran da bu süreçte beklediği desteği vermedi. İran'ın gözü Suriye'den çok İsrail'de.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Lübnan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurduğunda, İsrail'in İran'a odaklanacağını söylemişti. Bu nedenle İran, İsrail'in olası bir saldırısına karşı teyakkuzda.